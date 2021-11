Venteliste i byggesager er blevet for lang - Se her, hvad kommune vil gøre

AALBORG:Uge 49 bliver en uge udover det sædvanlige i Aalborg Kommunes afdeling for byggeri. Her sender afdelingen nemlig alle mand på dæk - eller rettere alle mand til parcelhuskvarteret - for at få has på den voksende venteliste af sager fra borgere, der søger byggetilladelse til opførelse af enfamiliehuse.

I foråret oplevede Aalborg Kommune en ekstraordinær stor mængde ansøgninger på nye enfamiliehuse, sommerhuse, tilbygninger, drivhuse og skure, samt sager opstået i forbindelse med ejendomshandler. Det betyder, at der er opstået en venteliste for disse sagskategorier, og at sagsbehandlingstiden for at få behandlet disse sagstyper er steget.

Aalborg Kommune har et servicemål om, at en ansøgning om opførelse af et enfamiliehus skal være behandlet indenfor 40 dage. Dette servicemål lever kommunen pt. ikke op til, og ansøgerne oplever i gennemsnit op til fem måneders ventetidfor at få behandlet en byggesag om opførelse af enfamiliehus. Det gør Aalborg Kommune nu en særlig indsats for at gøre noget ved.

- Det er ikke tilfredsstillende med de lange ventetider på disse sagstyper. Vi har oplevet stor tålmodighed fra de fleste ansøgere, men vi ved også, at ventetiden på en byggetilladelse kan have store konsekvenser for den enkelte familie i forhold til byggepriser og flytteplaner. Derfor har vi besluttet at dedikere hele uge 49 til at få has på ventelisten, forklarer afdelingsleder for kommunens byggesagsafdeling, Torben Kjeldgaard i en pressemeddelelse.

Byggesager på venteliste Sager på ventelisten: 324 Igangværende byggesager før afgørelse: 2.744 Antal sager modtaget indtil 24. oktober 2021: 4.463 Forventet antal sager 2021: 5.400

Konkret kommer der til at ske det, at alle afdelingens 31 byggesagsbehandlere i hele uge 49 udelukkende behandler ansøgninger, der ligger på venteliste. Normalt arbejder sagsbehandlerne ellers med forskellige former for byggeansøgninger - for eksempel etageboligbyggeri, erhvervsbyggeri og landbrugsbyggeri, og de udfører også tilsyn og afholder forhåndsdialoger. Men fra mandag til fredag i uge 49 arbejder alle mand altså på at ekspedere de ansøgninger, der ligger på ventelisten.

- Vores forventning er, at vi med den fokuserede indsats kan reducere ventelisten, så der opleves mere normale sagsbehandlingstider fra starten af det nye år, fortæller Torben Kjeldgaard.

Den fokuserede indsats betyder, at det kan være vanskeligt at komme i kontakt med afdelingen for byggeri i uge 49, ligesom der kan forventes forlænget svartid på andre sager i denne uge. Telefonerne vil være lukket for alle andre sager end dem på ventelisten, og mails med generelle forespørgsler til regler og lovgivning vil først blive besvaret i uge 50.