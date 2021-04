Verdens mest effektive "sugerør": Sådan nedkøles nyt supersygehus

AALBORG:Når det nye supersygehus i Aalborg Øst åbner, bliver det med verdens mest energieffektive og klimavenlige fjernkøleanlæg.

Bag projektet står Aalborg Forsyning i et tværgående samarbejde med Aalborg Portland og Nyt Aalborg Universitetshospital.

Parterne sænkede tirsdag røret, som skal danne fundamentet for det kommende køleanlæg, i kridtsøen ved Aalborg Portland.

- Vi får nu skabt et unikt og klimavenligt fjernkøleanlæg, hvilket vi ser som et vigtigt skridt i den grønne omstilling. Projektet er både nytænkende, driftssikkert og ressourcebesparende for vores miljø, siger Per Clausen, bestyrelsesformand i Aalborg Forsynings energidivision i en pressemeddelelse.

Rørnedsænkningen var en teknisk kompliceret operation, hvor et 27 meter langt rør med en diameter på en meter blev sænket ned i kridtsøen ved Aalborg Portland med hjælp fra en kran og dykkere i vandet.

Fakta om fjernkøleanlægget Teknisk kapacitet på 7,3 MW med mulighed for at udvide op til 11 MW. En 80-90% CO2-besparelse i forhold til traditionelle køleløsninger. Anlægget er fem gange så effektivt som traditionelle køleløsninger og sparer i drift 700 tons CO2 om året. Kilde: Aalborg Forsyning VIS MERE

Rørstykket går fra top til bund i søen, og det får afgørende betydning for fjernekølesystemets funktionalitet, fordi det skal suge koldt vand op fra kridtsøen.

Ved hospitalet bliver der opført en kølecentral med både vekslere og varmepumper. Kølecentralen kan dermed både bruges til at producere køl og varme, så der kan leveres køl til hospitalet og fjernvarme til fjernvarmenettet.

- Jeg glæder mig over, at vi nu kan se frem til at tage en innovativ og klimavenlig køleløsning i brug, som skal sikre både personale og patienter behagelige forhold på nordjydernes nye hospital, siger Ulla Astman, regionsrådsformand i Region Nordjylland.

Søen har en temperatur på mellem 5 og 14 grader over årets sæsoner, og netop de stabile temperaturer betyder, at Aalborg Forsyning kan opnå en meget høj effektivitet i fjernkøleløsningen til hospitalet. Aalborg Portland fortsætter indvinding af kridt fra søen, samtidig med at Aalborg Forsyning udnytter kulden fra vandet.

Det er planen, at fjernkøleanlægget sættes i drift i efteråret 2021.