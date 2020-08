Verdensberømte luftakrobater gav opvisning over Aalborg

AALBORG:En masse nordjyder fik mandag kort før middag en oplevelse ud over det sædvanlige, da en gruppe verdensberømte britiske formationsflyvere fra Royal Air Force gav smagsprøver på deres halsbrækkende kunnen i luften over flyvestationen i Aalborg.

Det var piloter fra Red Arrows, som formationsgruppen hedder, der var på vej hjem fra en opvisning i Finland, da de mellemlandede i Aalborg for at få frisk brændstof på tankene. Briterne kvitterede for brændstoffet med en kort opvisning med en skyfri nordjysk himmel som malerisk baggrund for det, de kan med deres én-motorers Hawks-jetfly.

En af de meget kendte manøvrer fra Red Arrows er et loop, hvor alle ni fly følger samme rute op og splittes i ni retningen, når de har gennemført loopet. Det viste de også i Aalborg. Foto: Air Transport Wing

Red Arrows blev dannet i 1965 og holder til på RAF-basen Scampton i Lincolnshire. Gruppen består af piloter, ingeniører og en teknisk stab, som alle har erfaring fra aktiv tjeneste.

Formationsgruppen tæller i alt 12 fly, men under deres opvisninger er de typisk ni fly i luften. Det har de været 5000 gange i 57 lande siden starten i 1965, oplyser Royal Air Force på sin hjemmeside.

Major Morten Valentin Jensen, der er chef for ledelsessekretariatet ved Air Transport Wing Aalborg, oplyser til NORDJYSKE, at de britiske gæster forlader Aalborg igen mandag eftermiddag. Mens de var på jorden, fik formationsgruppen anledning til at hilse på en af flyvestattions ansatte, Jørgen Pedersen, som netop mandag havde sidste arbejdsdag før sin pensionering.

Jørgen Pedersen var ifølge Morten Valentin Jensen udstationeret som FN-soldat på Cypern for godt 30 år siden. Også ved den lejlighed så Jørgen Pedersen Red Arrows vise luftakrobatik ud over det sædvanlige.