Verdensmester er selvfølgelig også bedst i Danmark

NORDJYLLAND:Når man for anden gang i karrieren vinder et verdensmesterskab, er det vel ikke så mærkeligt, at der følger en kåring med som den bedste i Danmark?

Den hæder kan den 30-årige nordjyske racerkører Marco Sørensen i hvert fald nyde, før han er netop for tredje gang i sin karriere hædret med titlen som "årets bilsportskører 2020" i Danmark.

Prisen deler han med sin faste makker Nicki Thiim. Parret, der er kendt som "The Dane Train" vandt i sæsonen 2019/2020 VM-serien i langdistancerace i deres fabriksanmeldte Aston Martin Vantage - nøjagtigt som duoen også gjorde i 2016, hvor de også blev belønnet med hædersprisen.

Dette foto af "The Dane Train" er taget på Circuit of the Americas i februar 2020. Foto: Aston Martin/Drew Gibson

Prisen, som er blevet uddelt hvert år siden 1994, blev uddelt ved det årlige awardshow "Dansk Motorsport Award". I dommerkomiteen sad blandt andre den nordjyske racerlegende Tom Kristensen, som selv har modtaget prisen ikke færre end syv gange.

Første gang Marco Sørensen kørte med den mest prestigefyldte anerkendelse i dansk motorsporet var i 2012, hvor nordjyden fik prisen efter en forrygende debutsæson i det, som dengang hed Formel Renault 3.5, og som i dag hedder World Series Formula V8.

Serien regnes for at være en fødekæde til den mest prestigefyldte løbsserie af dem alle, Formel 1. Så langt nåede Marco Sørensen aldrig, skønt han var helt oppe at snuse til den. Til gengæld har han siden slået sit navn eftertrykkeligt fast som en af verdens absolut bedste GT-kørere i de lange løbsserier.

- Det er fuldt fortjent, at Nicki Thiim og Marco Sørensen vinder prisen som årets bilsportskører 2020. Igen har de to formået at vise, at man sagtens kan underholde og have det sjovt uden for banen, og samtidig være benhårde og dybt seriøse sportsfolk på banen – og endda krone det med et verdensmesterskab. Det er igen virkeligt flotte resultater, de to danskere sammen har kørt i hus, siger Henrik Møller-Nielsen, formand i Dansk Automobil Sports Union, i en pressemeddelelse.

Med prisen får Marco Sørensen og Nicki Thiim hver et indgraveret sølvfad samt 20.000 kr. til deling.