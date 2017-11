Vesterbro i Aalborg: Flere sideveje kan blive lukket

AALBORG: Tusindvis af bilister presser sig hver dag igennem Vesterbro i Aalborg. Kø og trængsel er helt normalt.

Men nu vil Aalborg Kommune rydde op i trafikken og få den til at glide lidt nemmere. Blandt de greb, som overvejes, er lukning for udkørsel fra sideveje.

Det er allerede bestemt, at bilisterne ikke længere skal kunne køre ud fra Algade til Vesterbro, men det er også under overvejelse at sætte en prop i sidevejstrafikken fra Urbansgade og Hasserisgade.

Det kommer dog ikke til at ske foreløbig, lyder budskabet fra by- og landskabsrådmand Hans Henrik Henriksen (S):

- Vi får ikke ros, hvis vi lukker Hasserisgade, det er jeg godt klar over. Og ender det med, at den lukker, skal det i hvert fald også sikres, at der er et helt klart alternativ til bilisterne.

Tanken er, at bilerne i stedet skal holdes længere tid på det overordnede vejnet, og det skal være tydeligere, at Østre Alle og Kong Christians Alle udgør en ringvej om bymidten.

Hvis Hasserisgade sidevejslukkes, skal bilister i stedet ind på Vesterbro fra det store kryds ved Skovdalen.

Desuden er der overvejelser om at vende vrangen ud på den parkeringssøgende trafik. I stedet for at køre ind på Vesterbro, skal bilisterne måske vænne sig til at køre ind fra vestsiden - på en ny forbindelse over eller under jernbanesporet.

