Veterantog må ikke hente juletræer

AALBORG: Det er på mange måder op ad bakke for Limfjordsbanen i Aalborg.

Den skuffende melding til børn, forældre og bedsteforældre her kort før jul er nemlig, at de mod forventning ikke kommer til at høre det særdeles populære veterantogs karakteristiske tøf tøf lyde, når der ellers efter køreplanen skulle køres efter juletræer til udvalgte destinationer syd for Aalborg.

Der er således ingen damp på togets kedler, og veterantoget samler så at sige støv på ubestemt tid i remiseanlægget.

Der tilbydes ingen køreture til børnene og deres familier efter juletræer her forud for julen 2017, og det er en uventet streg i regningen for Limfjordsbanen, hvis medlemmer kører med veterantoget.

Mike Lynge Stefansen, Nørresundby, er næstformand i Limfjordsbanen, og han siger til aalborg:nu, at man desværre ikke har fået den nødvendige og påkrævede driftstilladelse af Trafikstyrelsen.

