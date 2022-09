Vi elsker vores havne - men særligt én periode byder på livsfarlig cocktail

NORDJYLLAND:I kystnationen Danmark er der et utal af havne. Omkring 50 erhvervshavne og mellem 300 og 400 lystbådehavne.

Fælles for dem alle er, at de er populære frirum, som vi elsker at bo og færdes i. Men de er også dødsensfarlige. Særligt i vinterhalvåret, hvor vandtemperaturerne gør det at snuble over kajkanten og falde i vandet til et knivskarpt kapløb med tiden.

Og hvert år drukner alt for mange i danske havne. Det er vi i Nordjylland smerteligt bevidste om, for ikke mindst Aalborg Havn kræver med jævne mellemrum sine ofre.

I februar i år forsvandt den 21-årige Oliver Lund. Eftersøgningen af ham udløste massiv medieomtale både før og efter, at han blev fundet druknet i april.

Politi med særligt trænede lighunde ledte længe efter den forsvundne Oliver, da han forsvandt i februar. Der gik mange uger, før han blev fundet druknet. Arkivfoto: Martin Damgård

Drukneulykker i Danmark I Danmark er det TrygFonden, der fører statistikken over det samlede antal druknede.

Ifølge deres opgørelse er der foreløbig druknet 16 ved ulykker i danske havne i 2022, og det er væsentligt flere end gennemsnittet for årene 2016-2020, som var 11.

De seneste tilgængelige tal om druknede i Danmark er fra 2020. Den statistik viser, at der i 2020 var 10 drukneulykker i danske havne.

I alt druknede der 102 personer i Danmark det år.

Af dem var 54 resultatet af en ulykke. I 41 tilfælde var der tale om selvmord, og i 7 tilfælde er årsagen uopklaret.

De tre hyppigste steder, folk druknede i 2020, var ved kyst/strande (14), åbent hav og i fjorde (10) samt altså 10 i danske havne.

Otte ud af 10 druknede i Danmark i 2020 var mænd.

65 pct. af de 102 druknede var 45 år eller ældre. Kilde: TrygFondens nationale druknestatistik VIS MERE

Og i slutningen af maj druknede endnu en mand i havnen. Han blev fundet død i vandet ved restaurantskibet Prinsesse Juliana.

En måned efter det dødsfald kaldte transportminister Trine Bramsen (S) og brancheforeningen Danske Havne sammen til en konference om at øge sikkerheden i de danske havne.

- Det er så ulykkeligt, hver eneste gang, typisk unge mænd forsvinder, efter at de sidst er set på havnen og siden bliver fundet druknet. Det sker alt for mange gange, og ikke mindst sagerne fra Aalborg har gjort et meget stort indtryk på mig, siger Trine Bramsen til Nordjyske.

Konferencen blev paradoksalt nok afholdt på et bryggeri i Køge Havn, men i kølvandet har ministeren nedsat en ekspertgruppe, som nu skal komme med forslag til, hvordan antallet af drukneulykker kan reduceres.

Trine Bramsen understreger, at der allerede nu findes en lang række gode forslag til at øge sikkerheden i danske havne.

- Problemet er, at der indtil nu ikke rigtigt er nogen, der har haft et overordnet ansvar for sikkerheden på havnene. Det er op til hver enkelt kommune. Der har været en række anbefalinger fra flere forskellige sider, som har været frivillige. Men de har aldrig været samlet. Nu vil jeg gerne være med til at tage ansvaret for at forebygge ulykker og komme med en liste med anbefalinger og vejledninger til havnene. Det er rigtigt vigtigt, siger hun.

Gerne før julefrokosterne

Trine Bramsen siger til Nordjyske, at en samlet liste med anbefalinger meget gerne må ligge klar, før julefrokostsæsonen for alvor sætter ind i slutningen af november, hvor tusindvis af mennesker i f.eks. Jomfru Ane Gade, tårnhøje promiller og lave vandtemperaturer bliver mixet til en livsfarlig cocktail.

Hvad kunne de anbefalinger være?



- Det kunne for eksempel være at gøre en ekstraordinær indsats i bestemte byer i de særlige weekender, hvor der er en særlig risiko for, at mennesker mister livet efter en julefrokost. Det kunne eksempelvis være ved hjælp af afskærmninger, siger ministeren.

Hun foreslår også, at danske havne overvejer at arbejde med gule prikker langs kajkanten, som man også har gjort på perronerne på danske banegårde for at øge sikkerheden.

Ekspertgruppen består af repræsentanter fra Transportministeriet, Danske Havne, Foreningen af Lystbådehavne i Danmark, Trygfonden, Danske Beredskaber, Kommunernes Landsforening og Rådet for Større Bade- og Vandsikkerhed i arbejdet.

Det første af en række møder i ekspertgruppen afholdes efter planen 26. september. Derefter følger endnu et møde i starten af november samt yderligere tre i første halvår 2023, før der efter planen skal afleveres en række samlede forslag og anbefalinger i midten af næste år.