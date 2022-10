Vi mangler tøj! Genbrugsbutikkernes lagre af varmt tøj er i bund

AALBORG:Hvis man havde troet, man kunne finde sig en varm jakke, et par lune støvler eller tykke trøjer i den lokale genbrugsbutik til billige penge, så må man tro om igen. Lagrene af genbrugstøj i nogle af byens genbrugsbutikker nærmer sig bunden, og der er ikke ret meget varmt tøj på lager.

Det kan betyde, at flere vil gå forgæves uden varmt tøj til vinteren.

- Generelt er vores lagre i Aalborg kørt meget ned. Det skyldes først og fremmest, at vi har sendt rigtig meget tøj afsted til Ukraine og ikke haft mulighed for at fylde lagerne op igen. Vi har generelt væsentligt mindre på lager i hele landet end forrige år, forklarer Claudi Jacobsen, der er butikskonsulent for Røde Kors i Region Nordjylland.

Derfor opfordrer nødhjælpsorganisationen til, at folk indleverer det varme tøj og overtøj, som de kan undvære. Det kan nemlig gøre en stor forskel for dem, der har ekstra brug for at holde varmen i år.

- Vi ved, vi får et stort behov for at få fyldt op igen, fordi efterspørgslen fra danskerne er større i år grundet den stigende inflation. Derfor opfordrer vi aboslut til, at folk donerer varmt tøj til genbrug, fastslår Claudi Jacobsen.

Kom med mere tøj

I Blå Kors i City Syd kan de også mærke, at der er rift om genbrugstøjet.

- Vi har næsten ikke noget på lager. Vintertøjet bliver revet væk lige så snart, vi får det ind, siger Karin Harbo Laursen, der er centerleder i Blå Kors i City Syd, og fortsætter:

Dit brugte tøj kan gøre en stor forskel for dem, der har ekstra brug for at holde varmen i år. Foto: Henrik Bo

- Når vi får nye donationer ind, så skynder vi os at pakke ud og sætte prisskilte på. Vi sælger alt det, vi har, og der er ikke noget på lager som før i tiden, siger centerlederen.

Hun kan mærke, at det især er vintertøj til både børn, mænd og kvinder, der er brug for.

Derfor er der en klar opfordring fra Blå Kors.

- Få endelig ryddet op i gemmerne og kom forbi med det, I ikke kan bruge, så andre kan få glæde af det, siger Karin Harbo Laursen.

Varer på hylderne

Det er dog ikke alle genbrugsbutikker, der har helt tomme lagre. Hos Danmission er der tryk på salget, men de kan stadig følge med.

- I Aalborg er der generelt varer på hylderne, så man går ikke forgæves hos os. Salget har været stigende i år, og kunderne har været tidligt ude, og vi kan høre derude, at folk generelt passer mere på deres penge. Vi har altid brug for at få fyldt lagrene op og opfordrer altid til, at folk donerer tøj, fortæller Tom Sand Egeskov, der er udviklingskonsulent for Danmission i Nordjylland.