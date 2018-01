Vi så på hinanden og sagde: Nu er det nu

ISHOCKEY: 14 sejre i 17 kampe gør Aalborg Pirates til det mest formstærke hold i Metalligaen i ishockey.

Aalborgenserne udstrålede da også masser af tro på sig selv, da de vendte 0-1 til 2-1 tirsdag aften i Frederikshavn.

- Vi havde en periode midt på sæsonen, hvor vi var meget ustabile. Men så holdt vi er møde og sagde til hinanden: Nu er det nu. Siden har vi faktisk været gode til at spille på vores styrker, nemlig at få pucken dybt og spille hurtigt, sagde piraternes Mikkel Højbjerg efter sejren i Frederikshavn.

De tre point betyder, at aalborgenserne konsoliderer andenpladsen i ligaen. Hullet til White Hawks på tredjepladsen er 10 point, og der resterer blot syv runder af grundspillet.

- Jeg vil ikke sige, at vi er sikre på andenpladsen, for der er stadig point at spille om. Det ser da rigtig godt ud, men vi fokuserer mest på vores eget spil og tager en kamp af gangen. På den måde kommer vi til at stå stærkest i slutspillet, sagde Mikkel Højbjerg.

I den frederikshavnske lejr var temperaturen på niveau med isen i hallen.

Skuffelsen mod lokalrivalerne var det fjerde nederlag i træk.

- Man kan måske godt mærke lidt, at det sætter sig i holdet. Det er aldrig sjovt at tabe så mange kampe i træk. Jeg synes ikke, vores power play sidder helt, som det skal. Men samtidig er vi uheldige. Vi skaber jo chancer nok i dag, og flere gange danser pucken på deres mållinje. Så vi mangler lige det sidste. Men vi må også se i øjnene, at vi scorer for få mål for tiden. Man vinder ikke ret mange ishockeykampe, når man kun scorer ét mål, sagde målmand Christian Larsen.

Høgene presses nu på tredjepladsen nu af Esbjerg, Rødovre og Odense. For Christian Larsen handler det om at slutte grundspillet i top-4, så holdet får hjemmebane i en eventuel syvende og sidste kamp i den kommende kvartfinaleserie.

- Det kræver, at vi får stoppet blødningen snart. Men selvtilliden er ikke ødelagt, for de fire kampe, vi har tabt, har vi kun tabt med et enkelt mål. Vi gør mange ting rigtigt, så det handler om at vi lige bliver skærpet hele vejen rundt. Vi har holdet til det og kan selv afgøre det. Vi mangler nemlig fortsat at møde Odense og Rødovre i grundspillet, sagde målmanden.