- Vi skilles som bedste venner

AALBORG:Rasmus Prehn, minister for fødevarer, landbrug og fiskeri og valgt til Folketinget i Hjørring, skal skilles fra sin hustru Heidi og er flyttet fra villaen i Hasseris til en lejlighed i Aalborg Vestby.

Det skriver den 48-årige socialdemokrat torsdag aften på Facebook.

- Vi er efter mange overvejelser nået frem til den konklusion, at vores veje må skilles. Heldigvis som bedste venner og med enighed om at gøre vores absolut yderste for vores elskede børn. Børnene og vi har haft tid til at tale med vores nærmeste om situationen. Det er naturligvis stadig svært, skriver Rasmus Prehn i opslaget, hvor det også fremgår, at nyheden om skismissen først og fremmest er en overraskelse for den brede offentlighed.

Ministeren, der har siddet i Folketinget siden 2005, skriver på Facebook, at han ikke har mere at fortælle offentligheden om bruddet.

Nordjyske bragte i starten af året denne artikel om Rasmus Prehn, hvor han gav udtryk for, at politikerlivet med job i hovedstaden og familieliv i Aalborg betyder mange afsavn.