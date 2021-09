Viceborgmester om droppet Spritten-projekt: Er det sådan, vi behandler byens iværksættere?

Aalborg Kommune burde have været involveret i langt højere grad og holdt byudviklingsprojektet på Spritten langt tættere til kroppen.

Det mener Kristoffer Hjort Storm (DF), viceborgmester i Aalborg, der er frustreret over, at Spritten A/S med erhvervsmanden Martin Nielsen i spidsen har valgt at parkere det storstilede bydelsprojekt, der skulle bygges op uden om et kæmpeværk af kunstneren Tomás Saraceno og en kunsthal.

Den nye bydel langs havnefronten skulle bestå i luksushoteller, mikrobryggerier, et chokoladeoplevelsescenter, torvehal mv., men det kommer ikke til at ske, for iværksætteren bag projektet har fået nok efter at han er røget uklar med Ejendomsfonden Artcenter Spritten, der skal stå for værk og kunsthal, og Asger Enggaard, som han har købt bygningerne af.

- Dette projekt er så unikt. Det kunne have løftet hele oplevelsesindustrien i Aalborg Kommune, og så er det så trist at se, at det hele ser ud til at være kuldsejlet, siger Kristoffer Hjort Storm, der udover rollen som politiker til daglig er netværks- og kommunikationschef i bar- og diskotekskoncernen Rekom, der står bag 11 barer og diskoteker i Aalborg.

Han stiller sig i dag undrende overfor, at Ejendomsfonden Artcenter Spritten i 2018 valgte ikke at tage Martin Nielsen - idémanden bag projektet - med i driftsfondens bestyrelse eller tilknytte ham som rådgiver efterfølgende.

- Jeg kan ikke lade være med at tænke, om det er en fejl, at de mennesker, der skal drive projekterne, ikke er knyttet til Aalborg, men er erhvervsfolk med base i andre byer, der kan sætte projektet på CV’et. Det virker som om, der er et for ensformigt syn på tingene, og som om, at der har manglet noget kunstfaglighed i bestyrelsen, hvad angår værket af Tomás Saraceno og kunsthallen, siger Kristoffer Hjort Storm, der er bekymret over det forløb, Martin Nielsen beskriver omkring salget af kunsthal bygningen til Ejendomsfonden Artcenter Spritten.

Et salg der ifølge Martin Nielsen sker under pres, og hvor han sælger til under den offentlige ejendomsvurdering samt langt under den pris, han har brug for for at realisere det øvrige bydelsprojekt.

- Ud fra Martin Nielsens beskrivelse, fremstår det som om, at Ejendomsfonden Artcenter Spritten har vredet armen om på ham, og det synes jeg er ufint. Aalborg Kommunes motto er, at vi udvikler os sammen. Den proces, Martin Nielsen beskriver, lever ikke op til kommunens DNA, siger Kristoffer Hjort Storm, der frygter for, hvad det sender af signal til fremtidige iværksættere.

- Gad vide, om der igen kommer en excentrisk erhvervsmand, der har lyst til at udvikle noget helt anderledes og fedt for Aalborg. Om vedkommende tør, når man kan se, hvordan man bliver behandlet.

Hvad kunne Aalborg Kommune have gjort?

- Eftersom det er et af de største og vigtigste udviklingsprojekter i mange år i kommunen, vi snakker 300 arbejdspladser og en estimeret omsætning på omkring 400 mio. kr. om året, kan jeg ikke forstå, at man ikke fra borgmesterkontoret har været bedre til at holde hånd i hanke med, hvad der foregik. Især når man endda har kommunaldirektør, Christian Roslev, og Bente Graversen, direktør i Sundheds- og Kulturforvaltningen, siddende i bestyrelserne. Vi fik i det øvrige byråd tegnet et billede af, at alt gled, som det skulle, men nu kan vi jo høre, at der har været problemer i flere år. Der mener jeg, at kommunen skulle have blandet sig, så vi ikke stod i denne situation i dag, siger Kristoffer Hjort Storm, der opsummerer problematikken således:

- Vi har haft projektet lidt for langt væk fra os og overladt det lidt for meget til fondene.

Borgmester: Vandtætte skodder mellem os og fonden

I Aalborg Kommune har kommunaldirektør Christian Roslev, der har en plads i Ejendomsfonden Artcenter Sprittens bestyrelse, svært ved at se, hvad han kunne have gjort anderledes. Han har løbende orienteret kommunen om udviklingen af bydelen - også om at de hårde forhandlinger mellem Martin Nielsen og ejendomsfonden, fortæller han.

- Det er bestyrelsesformand Peter Spøer, der har kørt forhandlingsforløbet med Martin Nielsen, og jeg har som en del af bestyrelsen bakket op om hans linje, siger Christian Roslev, kommunaldirektør i Aalborg. Foto: Lars Pauli

- Jeg orienterede dem på et generelt niveau om vanskelighederne med at få handlen af kunsthalbygningen på plads, siger Christian Roslev.

Når du ser tilbage på den forhandling, der fandt sted, var du enig i måden, det foregik på?

- Det er bestyrelsesformand Peter Spøer, der har kørt forhandlingsforløbet med Martin Nielsen, og jeg har som en del af bestyrelsen bakket op om hans linje, siger han.

Borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S) bekræfter, at han blev informeret om diskussionerne mellem Martin Nielsen og Peter Spøer via Christian Roslev.

Vidste du, at Martin Nielsens præmis for at gå i gang med projektet var, at han kunne få en lejeindtægt på 1,7 mio. kr. for udlejning af kunsthallen til fonden, der kunne finansiere den øvrige udvikling?

- Ja, men det er ikke noget, vi forholdt os til i byrådet. Vi forholdt os til værket, der var enestående, og kunsthallen, der var spændende. Hvordan den konkrete model nedenunder blev strikket sammen, havde vi intet med at gøre, siger Thomas Kastrup-Larsen, der ikke mener, at kommunen burde have været mere inde over samarbejdet mellem Martin Nielsen, Ejendomsfonden Artcenter Spritten og Asger Enggaard.

- Fondene som Det Obelske Familiefond og Realdania lægger væsentligt større beløb end os i projektet, vi er en af de små bidragsydere. Og når man danner en selvejende fond, kan vi ikke sidde og detailstyre det fra kommunens side samtidig, der er vandtætte skodder, siger han.

Rådmand: Alt må ikke være tabt

Kulturrådmand Mads Duedahl (V) ville gerne have været yderligere informeret - både om stridighederne og om ændringerne af værket, hvor han selv bad om en redegørelse fra Ejendomsfonden Artcenter Spritten i foråret.

- Der er ingen lov der siger, at byrådet skal orienteres om det her, men det er jo altid bedre, at være lidt for meget informeret, end for lidt, siger Mads Duedahl, der dog ikke kan pege på, hvilken forskel, mere viden ville have gjort.

- Jeg er glad for, at der kommer en kunsthal, og at vi får det store værk af Tomás Saraceno, men jeg er rigtig rigtig ked af det, hvis det ikke udvikler sig til den store vision, vi drømte om fra start, siger kulturrådmand Mads Duedahl (V) om bydelsprojektet, der udover luksushoteller og mikrobryggerier også skulle indeholde et nyt Aalborg Teater. Foto: Bente Poder

- Det er sådan, man driver et projekt, når man laver en erhvervsdrivende fond. Jeg skal ikke kunne sige, hvorfor det er endt, som det er, men der er noget, der er gået ravruskende galt, og så kan man diskutere, om det er den måde, man vil gøre det på fremadrettet, siger Mads Duedahl, der betegner sig som en "født optimist".

- Jeg håber på, at man kan finde hinanden dernede og fuldføre byudviklingsprojektet - at alt ikke er tabt, for det betyder for meget for Aalborgs fremtid til, at man kan lade det falde til jorden. Det er en fantastisk vision født af Martin Nielsen. Jeg kan forstå på ham, at han er rigtig ked af det, og det er jeg ked af, at han er, for han fortjener den største ros for det arbejde, han har lagt i det. Og jeg håber på, at vi kan finde en samhørighed om at fuldføre det, han startede, siger Mads Duedahl.

Det samme gør Thomas Kastrup-Larsen, der dog vil afvente afklaring fra Ankestyrelsen vedr. Spritten A/S' klage over udbygningsaftaler, før han vil forholde sig til, om man kan gøre noget for at komme tilbage på sporet.