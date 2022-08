Victors tvunget til at ændre navn efter strid med københavnsk in-sted

NØRRESUNDBY:I løbet af sommeren har der været en del debat om brugen af cafeer og restauranters brug af det varemærkebeskyttet "Mormors".

Nu er en restaurant i Nørresundby havnet i en lignende situation, og det har fået Victors Madhus til at ændre navnet.

Ejer af madhuset, Mathias Lassen, blev i maj kontaktet af café Victor i København, der forlangte, at restauranten i Nørresundby stoppede med brugen af "Victors".

- Jeg har valgt at få et nyt navn. Jeg har talt med en advokat, og han mente, at jeg måske skulle bruge mellem en halv og en million kroner i en retssag, som jeg ikke var sikker på at vinde. Derfor vælger jeg at ændre navnet, siger Mathias Lassen.

Navnet bliver fremover VM Madhus - hvor V'et står for Victor og M for Mathias.

- Det er ærgerligt, for jeg kender historien bag navnet og kender drengen, der er årsagen til, at det netop hedder Victors. Men der er ikke noget at gøre ved det, siger Mathias Lassen.

Opkaldt efter grundlæggernes søn

Mathias Lassen overtog Victors Madhus 1. januar 2021 fra familien Bühlmann - der blandt andet også ejer Scheelsminde.

De havde grundlagt Victors Madhus i 2014, og da aftalen om den nye restaurant blev underskrevet på sønnen Victors fødselsdag, kom stedet til at hedde Victors Madhus.

I 2019 havde Bühlmann den samme kontrovers med Victor i København. Dengang blev der indgået et forlig, der betød, at stedet fortsat måtte hedde Victors Madhus - men det skulle skrives i én linje med samme skriftsstørrelse.

- Jeg synes, at det er underligt, at man ikke kan bruge et almindeligt kaldenavn på en restaurant. Der er jo heller ingen, der vil forveksle de to steder. Den ene ligger i København, den anden i Nørresundby, det er forskellige menukort og forskellige målgrupper. Så jeg synes, at det er mærkeligt, siger Mathias Lassen.

Da Mathias Lassen overtog restauranten i januar, overvejede han at skifte navnet, men valgt at beholde det, da han kendte historien bag "Victor".

- Det betyder noget for mig, da jeg har været ansat hos Bühlmann. Derfor ærgre det mig, at jeg nu må ændre navnet, siger han.

Koster 200.000 og otte års arbejde

Udover at ærgre sig over navneskiftet må Mathias Lassen også bruge 200.000 kroner på det nye navn.

Det er en ny hjemmeside, skilte, indretning, maling og lignende der koster.

- Den største udgift bliver dog at få brandet vores nye navn - det er uvurderligt. Vi har brugt otte år på at slå navnet "Victors Madhus" fast, nu skal vi til at begynde forfra - eller i hvert fald bruge kræfter på at fortælle, at stedet nu hedder noget andet, siger han.

Navneændringen skulle ifølge kravet fra café Victor i København være på plads 10. august.

- Der har været ferie, så vi er ikke helt på plads, det mangler nogle småting. Og så er der måske noget, vi har overset, så vi venter lidt med den stor relanceringsfest til 9. september, siger Mathias Lassen.

Kunne ikke overleve med samme navn

Café Victor i København havde tilbudt Mathias Lassen at beholde navnet Victors Madhus, men det krævede blandt andet, at stedet skulle overmale et stort gavlmaleri i Nørresundby samt at stedet ikke måtte holde selskaber og levere mad ud af huset.

- Og det kan vi ikke overleve på, da selskaber og mad ud af huset er en vigtig del af vores forretning, siger Mathias Lassen.