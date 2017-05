Video: Se højdepunkter fra AaBs kamp mod Randers FC

FODBOLD: AaBs fans har sandelig ikke fået meget at glæde sig over i dette forår, og fredag aften måtte AaB-spillerne igen forlade Aalborg Portland Park med nedbøjede hoveder efter endnu et nederlag.

Randers FC vandt 2-0 på de to mål som angriberen Marvin Pourie satte ind før pausen.

Se kampens højdepunkter herunder.

Læs også: Kommentar: AaBs mareridt er snart forbi

Læs også: Middelmådige karakterer til AaB-spillerne