Se video: Super-Stine vil løbe i 24 timer

AALBORG:Ultraløberen, Stine Rex, fra Aalborg trykkede klokken 12 torsdag på knappen på løbebåndet, hvor hun igangsatte sit forsøg på at slå endnu en rekord, nemlig danmarksrekorden i løb på løbebånd i 24 timer. Forsøget foregår på Zoofariscenen i Aalborg Zoo, og udover rekordforsøget skal en del af eventen også være med til at sætte fokus på organdonation.

Vi var med på sidelinjen, da Stine satte i gang på løbebåndet:

Stine Rex løber indtil kl. 12 fredag, hvorefter rekordforsøget er overstået. Om det kan lade sig gøre at slå danmarksrekorden, som for kvinder er på 189 km og 220 km for mænd, det vil tiden vise.

- Tænk hvis jeg kunne slå mændenes rekord på 220 km, skriver Stine Rex hendes Instagram-profil.

Du kan selvfølgelig læse med fredag på www.nordjyske.dk, om rekordforsøget lykkedes.