Vidne har meldt sig - politiet behøver stadig hjælp til at fange overfaldsmand

AALBORG:Onsdag offentliggjorde Nordjyllands Politi et billede og en efterlysning af en gerningsmand i håbet om at få opklaret en voldsepisode, der fandt sted på Kulturbroen i Aalborg natten til lørdag den 4. marts.

En 24-årig mand kom cyklende sammen med sin kæreste på Kulturbroen, da en forbipassende mand tildelte den 24-årige flere slag i ansigtet, så han efterfølgende måtte have lægebehandling.

Samtidig efterlyste politiet et vidne - en kvindelig cyklist - der havde overværet det voldelige overfald.

Nordjyllands Politi har nu fået identificeret den kvindelige cyklist.

- Vi har talt med hende, og hun bekræfter hændelsesforløbet og de informationer, vi ellers har fra overfaldet, men hun har desværre ikke kunne bibringe os noget nyt, siger politikommissær Simon Hjorth Jacobsen, der leder efterforskningen.

- Det er desværre ikke hende, der får sagen til at rulle, tilføjer han.

Mangler stadig gerningsmanden

Nordjyllands Politi er dermed ikke kommet tættere på at få sagen opklaret. Og det har været sparsomt med henvendelser fortæller Simon Hjorth Jacobsen.

- Vi har desværre ikke fået noget, som vi kan gå videre med, siger han.

- Vi er stadig meget interesseret i, om der er nogle der kan genkende manden på billedet - selvom det er i lidt dårlig kvalitet.

Udover oplysninger om, hvem manden på billedet er - og efterlyse andre vidner til overfaldet - håber Simon Hjorth Jacobsen, at de tre mænd, som fulgtes med overfaldsmanden, henvender sig til politiet.

- De ved godt, hvem manden er og dækker over ham. Jeg håber, at de vil henvende sig og få lettet samvittigheden, siger han.

Kæresteparret, hvor manden blev overfaldet, har forklaret, at de natten til lørdag den 4. marts lidt før klokken to cyklede over Kulturbroen fra Aalborg mod Nørresundby. Parret mødte fire mænd, der gik den modsatte vej. Den ene forsøgte at blokere vejen for parret, de bad ham flytte sig, og mens de tre andre mænd gik videre, tildelte den ene mand herefter uden videre den 24-årige mand flere slag i ansigtet, før han forlod stedet.

Voldsmanden - der altså stadig er uidentificeret - beskrives som mand, cirka 20-25 år, cirka 185 cm høj, muskuløs af bygning og med mørkt hår og med skæg/skægstubbe. Han var iført sort tøj.

Nordjyllands Politi kan kontaktes på telefon 114.