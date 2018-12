Vidne meldte bilist: Stoppet med kæmpe promille

NØRRESUNDBY: En vakst vidne mente mandag eftermiddag at have bemærket en mand, der så ud til at være påvirket af spiritus, sætte sig ind bag rattet på en bil ved Svømmeland i Nørresundby.

Vidnet fattede straks sin telefon og ringede mandag til politiets vagtcentral.

Det fremgår af døgnrapporten fra Nordjyllands Politi.

Bilen blev beskrevet for den vagthavende, som gav informationen videre til politiets patruljer i nærheden.

En af patruljerne fik stoppet bilen på Lindholmsvej, hvor den 33-årige mand fik lov at puste i betjentenes alkometer.

Det slog ud med en promille på intet mindre end 1.72.

Manden blev anholdt og sigtet for at køre bil i spirituspåvirket tilstand. Han måtte kort efter afgive en blodprøve på stationen, så den endelige promille kan fastslås.