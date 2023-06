Vidne om natligt møde med tiltalte i Mia-sagen: Det var skræmmende

AALBORG:Det var - ifølge et mandligt vidne - et skræmmende møde, vidnet kom ud for, da han tidligt om morgenen 6. februar havde forvildet sig ud på Sulsted Kirkevej, fordi hans GPS havde sendt ham den vej, da han var på vej hjem fra en bytur.

Her mødte han nemlig den 37-årige mand, der er tiltalt for at have voldtaget, dræbt og senere parteret den 22-årige Mia Skadhauge Stevn, som han havde samlet op omkring en halv time tidligere i Aalborg.

- Jeg kørte ved Hammer Bakker ved 6.45-tiden. Jeg havde problemer med min GPS. Jeg kunne ikke rigtig finde ud af den og rodede derfor også med min radio, så derfor ved jeg klokkeslettet ret præcist, forklarede vidnet.

Han betegnede Sulsted Kirkevej, hvor den 37-årige tiltalte i sin forklaring, havde fortalt, at den 22-årige kvinde kom af dage ved et uheld, for en skrækkelig og meget ujævn vej.

- Jeg kørte mod vest, og der hvor vejen deler sig, kørte jeg ligeud mod Sulsted Kirke. Jeg kørte vel en 20 kilometer i timen, forklarede vidnet.

Ved det midterste sving af de tre på Sulsted Kirkevej holdt der ifølge vidnet en bil i vejkanten drejet 90 grader ind ad en sti med bagenden ud mod Sulsted Kirkevej og med bagklappen åben.

- Det var en mørkeblå-sort-isch Golf 7, forklarede vidnet, der er meget bilinteresseret.

Bilen var identisk med den bil, den 37-årige tiltalte kørte i, da han samlede Mia op inde i Aalborg tidligt om morgenen 6. februar.

- Jeg så en mand, som lænede sig ind i bagagerummet. Manden lagde mærke til, at jeg kom kørende. Han rejste sig op og fulgte mig nøje med øjnene rundt i svinget, forklarede vidnet.

Død i ansigtet

Vidnets første tanke var, at manden havde været på jagt i området. Men vidnet kunne ikke se, hvad manden lavede.

- Jeg var kun få meter fra ham, da han rejste sig op. Jeg blændede ikke ned, men jeg kunne se i bakspejlet, at han holdt øje med mig. Han så ikke specielt glad ud. Han virkede konfus og uden mimik - helt død i ansigtet. Han så ikke ud til at have det godt. Jeg troede, han var træt eller måske ked af det. Men han gjorde ikke noget for at stoppe mig, forklarede vidnet, der heller ikke stoppede op for at undersøge tingene nærmere.

- Jeg følte mig utilpas. Det var skræmmende. Det virkede akavet, somhan holdt øje med mig. Men jeg kunne ikke se andre - hverken ved eller inde i bilen, forklarede vidnet.

Da han kom til det næste sving på Sulsted Kirkevej, mistede han manden og bilen af syne.

Senere fortalte han en bekendt om sin oplevelse og blev af vedkommende opfordret til at fortælle politiet om hændelsen.

- Jeg havde godt set, at en pige var forsvundet og spurgte en veninde, om ikke det var i det område jeg havde kørt. Hun opfordrede mig til at tage kontakt til politiet. Det gjorde jeg så, forklarede vidnet.

