Vidne til biljagt: Han kørte virkelig stærkt

AALVORG:Fredag aften måtte en civilpatrulje fra Nordjyllands Politi jagte en en 28-årig mandlig bilist i Aalborg, da han ikke ville standse. Det resulterede i en intens biljagt fra Nyhavnsgade i det centrale Aalborg til Vestbyen. Turen endte brat på Ivar Huitfeldts Gade, hvor billisten kørte ind i flere parkerede biler og ramte en husmur.

Med i bilen var også tre passagerer. Ingen af personerne i bilen kom til skade i forbindelse med jagten.

For enden af Ivar Huitfeldts Gade befandt Mikkel Christensen sig i sin lejlighed med en veninde. Her havde de fuldt udsyn til den dramatiske afslutning på biljagten.

- Vi stod tilfældigvis og kiggede ud af vinduet, og pludselig kunne vi høre sirenerne. Vi tænkte begge, hvad fanden sker der, og få sekunder efter kom bilisten kørende i høj fart, siger Mikkel Christensen.

Bilen kom kørende ad Peder Skrams Gade, hvor bilisten lavede et 90 graders sving ind på Ivar Huitfeldts Gade. Oppe for enden af den vej kunne Mikkel Christensen se fra sit vindue, hvordan billisten mistede herredømmet over bilen.

- Han kørte virkelig stærkt, så bilen skred, efter han drejede. Bilen ramte fortovet, og herefter ramte han fire parkerede biler. Da han ramte den sidste bil, var det så hårdt, at bilen i stedet for styrede den anden vej og ramte ind i en husmur, siger Mikkel Christensen.

Ifølge Mikkel Christensen lød der nogle store brag, både da bilen ramte bilerne, og især da den ramte muren.

Efter billisten var kørt ind i muren, forsøgte billisten at accelerere, men han nåede ikke at få bilen i gang, før politiet ankom til stedet.

- I samme sekund kom en civilbetjent løbende og sigtede med en pistol mod bilen, mens han råbte, at nu skulle bilisten slukke bilen og komme ud, siger Mikkel Christensen.

Betjente fik anholdt bilisten som kan se frem til en lang række sigtelser for bl.a. at udsætte andres liv for fare, køre i narkopåvirket tilstand og for flere overtrædelser af færdselsloven.

Han bliver søndag fremstillet i et grundlovsforhør.