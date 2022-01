Vidner til skuddrama: Hørte skud og højt skrig

AALBORG:- Jeg hørte ét skud, og ud fra, hvad der blev råbt, er jeg ret sikker på, at han blev ramt i benet. Derefter kunne man høre ham skrige højt, fortæller Laura Eistrup.

Hun bor i en lejlighed ved siden af det almene lejlighedskompleks i Dannebrogsgade, der natten til fredag dannede ramme for et større drama, som endte med, at politiet skød en 58-årig mand i benet. Manden havde forskanset sig i lejligheden og politiet mistænkte ham for at være i besiddelse af et våben. Aktionen stod på i flere timer og sluttede omkring klokken 1.

Laura Eistrup kunne følge optrinnet fra sit vindue ud til baggården.

- Jeg kunne høre, at der blev råbt til ham, at han skulle tage begge hænder over hovedet, da han kom ud af lejligheden. Han ville ikke tage den højre arm op, fortæller hun.

Familien Ismail, der deler opgang med den 58-årige oplevede også nattens begivenheder som meget dramatiske.

- Vi fik at vide, at vi skulle blive i vores lejlighed. Der kunne vi så høre alt, hvad der foregik. Det var lidt svært at sove, fortæller Dahlan Ismail, der bor bygningens øverste etage sammen med sin hustru og søn.

- Jeg blev ret forskrækket. Det er første gang, jeg har hørt skud, mens jeg har boet i Danmark, fortæller familiefaren, der stammer fra Indonesien, men har boet i Aalborg de sidste seks år.

- Jeg blev ret forskrækket. Det er første gang, jeg har hørt skud, mens jeg har boet i Danmark, siger Dahlan Ismail.

Ligesom andre folk i opgangen, har Dahlan Ismail ikke bemærket den 58-årig, som andet en stille og rolig mand, der ikke tidligere har gjort det store væsen af sig.

Hurtigt blæst op

Selvom det var en dramatisk oplevelse, har den ikke fået Laura Eistrup til at føle sig mere utryg.

- Det blev hurtigt blæst op af medierne til at være et gidseldrama, men det viste sig jo hurtigt, at det heldigvis ikke var tilfældet. Jeg tænker, at der nok findes psykisk syge mennesker alle steder. Det var bare tilfældigt, at det lige skete her, siger hun.

Heller ikke Mathias Larsen, der fulgte episoden fra sin lejlighed i Istedgade, der støder ud til Dannebrogsgade, føler sig mere utryg efter nattens begivenheder.

Mathias Lassen blev opmærksom på politiets aktion, da han skulle ud at lufte hund.

- Selvfølgelig er det ikke rart, at der sker sådan noget. Jeg er ikke skræmt, men min kæreste var godt nok ikke tryg ved situationen. Man studser da lige over, at gaden bliver afspærret og der står en flok betjente. Men jeg synes også, at det er voldsomt med så stort et opbud, hvis det bare er på grund af en enkelt mand i en lejlighed, lyder det fra Mathias Larsen, der blev opmærksom på situationen, da han omkring klokken 23 skulle ud at lufte hunden.

Kampklædte betjente

Stefan Holmager Larsen skulle også lige synke aftenkaffen en ekstra gang, da han pludselig hørte råb fra baggården.

9















Galleri - Tryk og se alle billederne.

- Da jeg kiggede ud ad vinduet, kunne jeg se, at der stod kampklædte betjente med maskingeværer. Først tænkte jeg, om det var en øvelse. men kunne så læse i nyhederne, at det altså var alvor, fortæller han.

Stefan Holmager Larsen troede først, det var en øvelse, da han så kampklædte betjente i baggården.

- Det var voldsomt, men jeg tror, det er noget, der kunne ske hvor som helst. Det er egentlig mit indtryk, at det primært er studerende og børnefamilier, der bor her, så jeg føler det bestemt ikke som noget utrygt kvarter at bo i, siger Stefan Holmager Larsen.

Oplever det ikke igen

Anders Funder og Olivia Palsgaard, der bor på modsatte side af Dannebrogsgade, måtte tage bagindgangen for at komme ind i deres lejlighed torsdag aften.

Anders Funder og Olivia Palsgaard, tror aldrig de kommer til at opleve en lignende episode igen.

- Vi er i gang med at flytte, og havde lige været ovre i vores nye lejlighed, da vi så får at vide, at gaden er spærret og vi bliver nødt til at tage bagindgangen. Vi kunne ikke se så meget fra lejligheden andet end en masse politibiler og afspærringer. Det var vildt, men jeg tror også, at det kun er noget, vi kommer til at opleve én gang i livet. Jeg tror ikke, vi kommer i nærheden af sådan noget igen. Det var helt tilfældigt, at det skete lige her, vurderer Anders Funder.