Vigtig hal fylder 50 år: Vadum fejrer byens samlingssted

VADUM: Der er lagt op til lidt af en fest, når Vadums samlingssted, Vadum Hallen, fejrer sit 50 års jubilæum lørdag 14. marts.

Arrangementet starter kl. 10, hvor rådmand for sundhed og kultur holder jubilæumstale, og herefter går det løs med diverse events og udstillinger i og omkring hallen, der er vokset betydeligt gennem årene.

Historien om Vadum Hallen starter i 1966, da landsbyens ny sogneråd overvejede en udvidelse af skolens gymnastiksal. Vadum var dengang en ung by med mange tilflyttere med tilknytning til Flyvestation Aalborg, og det medførte en god økonomi og et godt skattegrundlag i kommunen. Så i stedet for at bygge en gymnastiksal, valgte man derfor at undersøge mulighederne for at bygge en hal.

Efter en del studieture til andre haller, faldt valget på arkitekt Per Stokholm, som tegnede en hal til cirka 2 mio. kroner, og det var meget luksuriøst for en landsby på daværende tidspunk.

Gennem årene har der været et hav af udstillinger i Vadum Hallen. Blandt andet af fjerkræ. Arkivfoto: Claus Søndberg

Få år efter - og efter en heftig debat om den kommende kommunesammenlægning - valgte Vadum at udvide komplekset ved at bygge en svømmehal samt et cafeteria, foreningslokaler, selskabslokale og skydebane i forbindelse med hallen. Byggeriet gik dog ike helt gnidningsløst, da den en storm, som rev en del af taget af svømmehallen, så det måtte laves om. 11.juli 1970 var hele kompelkset dog klar til indvielse, som blev foretaget af borgmester Marius Andersen og rådmand Hans Bruusgaard. Om aftenen var der borgerbal, hvor over 1000 personer deltog og det gik så vildt for sig, at det ny halgulv bagefter måtte udskiftes.

Man skrev dengang, at nabobyerne kiggede misundeligt på Vadum, da ingen af dem havde en hal med så mange faciliteter, og hallen fik naturligvis også en stor betydning for idrætslivet i Vadum. Vadum Skytteforening, som blev startet i 1970 har f.eks. haft en del mesterskabsstævner, og Vadum har tit haft Danmarksmestre og sågar også en enkelt olympiadedeltager.

I starten af 80’erne blev der anlagt tennisbaner, og der opstod en stor tennisafdeling med over 100 medlemmer, og hallen har også dannet ramme om mange udstillinger - for eksempel af erhverv og fjerkræ, ligesom der osgå har været store byfester.

Omkring 1980 kom handicapidræt også ind i hallen og svømmehallen, og det indebar, at vandtemperaturen blev hævet til over 30 grader, og derfor bliver hallen og svømmehallen stadig brugt flittigt til handicapidræt.

Omkring 1988 var der et kuld unge håndboldspillere som viste store evner. De lokale blev suppleret med udefrakommende spillere, og lige med et var de ynglinge Danmarksmestre. Men det stoppede ikke der. De startede med at spille serie 2 og endte i Danmarks bedste række, nemlig 1. division og lagde dengang kimen til det nuværende Aalborg Håndbold. Det høje niveau gjorde det nødvendigt med et specialgulv i hallen, og der blev også behov for en balkon til tv-optagelser. Håndbolden trak typiskomkring 1000 tilskuere, når der var vigtige kampe.

Multihallen er et af de nyeste tiltag ved Vadum Hallen, hvor man stadig ønsker sig et nyt anretterkøkken og et depotrum. Arkivfoto: Lars Pauli

Omkring år 2000 var den nye dille fitness, og Vadum Idrætsforening lavede en sådan afdeling. For at få plads til et fitnesscenter inddrog man selskabslokalerne, og Vadum Borgerforening måtte flytte til den anden ende af hallen, og overtage en del af Vadum Idrætsforenings klublokaler. Borgerstuen blev samtidig hjemsted for Vadum Lokalhistorisk Arkiv.

I 2014 begyndte man at tale om en ny tilbygning, et såkaldt hedde Kultur- og idrætscenter. Man kiggede på multihuse forskellige steder i Nordjylland, og havde flere forskellige arkitekter til at komme med forslag om placering og udformning. Man søgte fonde og lavede lotteri og andre tiltag for at skaffe de nødvendige midler ud over det kommunen havde lovet. Resultatet blev en vældig flot sal med god akustik, og med springgrav og trampoliner, så der er der gode muligheder for gymnastik og lignende. Pengenen slap dog op, før man nåede at bygge et anretterkøkken og depotplads til borde og stole, så det håber Vadum Hallen stadig at realisere engang i fremtiden.