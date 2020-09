Vigtigt budskab til borgerne i Nordjylland

AALBORG:Smittetrykket er stigende flere i Danmark, og både Odense og København er hårdt ramt.

Derfor holder Nordjyllands Politi, Aalborg Kommune og Region Nordjylland et fælles pressemøde kl. 11 torsdag formiddag.

Fokus på pressemødet vil være at informere nordjyderne om, hvordan et eventuelt større smitteudbrud i Aalborg/Nordjylland skal håndteres, hvilke tiltag der allerede er sat i værk for at være på forkant, samt hvordan nordjyderne/aalborgenserne kan hjælpe til med at holde smittetrykket nede.

Du kan følge pressemødet live her på Nordjyske.dk.

Aalborgs borgmester Thomas Kastrup-Larsen startede pressemødet med at slå fast, at det ikke er fordi vi har en masse hårde restriktioner på vej.

Han slog fast, at det er vigtigt, at alle overholder retningslinjerne omkring corona.

Aalborg Kommune er i tæt dialog med sundhedsmyndighederne omkring corona-situationen. Et af de mest konkrete tiltag lige nu er, at kommunen f.eks. uddeler gratis mundbind til særligt udsatte.

- Lige nu er vi et sted, hvor vi stadig har godt styr på det, men vi skulle nødig ende som Odense og København, sagde Thomas Kastrup-Larsen.

Regionsrådsformand Ulla Astman slog fast, at der hele tiden er fokus på at have et stort testberedskab i forhold til corona, og regionen er klar til at rykke ud, når det er nødvendigt at sætte ind et bestemt sted, som det er tilfældet i Frederikshavn lige nu.

De 20-29 årige udgør en fjerdedel af de smittede i Nordjylland.

- Derfor har vi en stor bøn til de unge. Udover at huske mundbind, når de kører i bus og tog, som de er gode til. Husk at holde afstand, bruge håndsprit og vaske hænder ofte, sagde Ulla Astman.

Politidirektør Anne Marie Roum Svendsen fra Nordjyllands Politi lagde vægt på, at folk skal være opmærksomme på at overholde forsamlingsforbuddet.

Konkret kom ud ind på situationen i Jomfru Ane Gade fredag aften, hvor politiet var nødt til at rydde selve gaden for mennesker.

Politidirektøren slog fast, at Nordjyllands Politi vil være tilstede i nattelivet og holde et særligt øje med, at der ikke forsamles for mange mennesker på et sted, og restriktionerne om ikke at lukke gæster ind efter kl. 23 overholdes.

- Vi har allesammen et ansvar for at bryde smittekæden, og det gælder også i forhold til at holde private fester, sagde Anne Marie Roum Svendsen.