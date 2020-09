Vigtigt budskab til borgerne i Nordjylland

AALBORG:Smittetrykket er stigende flere i Danmark, og både Odense og København er hårdt ramt.

Derfor holder Nordjyllands Politi, Aalborg Kommune og Region Nordjylland et fælles pressemøde kl. 11 torsdag formiddag.

Fokus på pressemødet vil være at informere nordjyderne om, hvordan et eventuelt større smitteudbrud i Aalborg/Nordjylland skal håndteres, hvilke tiltag der allerede er sat i værk for at være på forkant, samt hvordan nordjyderne/aalborgenserne kan hjælpe til med at holde smittetrykket nede.

Du kan følge pressemødet live her på Nordjyske.dk.