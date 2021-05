Vigtigt tiltag på plads: Stor interesse for nyt gavekort til restaurationsbranchen

The Host Gavekortet er hotel– og restaurationsbranchens nye gavekort rettet mod virksomheder, der gerne vil forkæle deres medarbejdere efter mange måneder med nedlukning og aflyste sociale arrangementer. Samtidig skal gavekortet give landets restaurations- og hotelbranche et længe tiltrængt boost i økonomien – og denne kombination af forkælelse og støtte har man i erhvervslivet været hurtig til at se værdien af.

Allerede inden gavekortsalget officielt er åbnet op, har danske virksomheder lagt forudbestillinger for over syv millioner kroner. Det giver stor optimisme og håb på tværs af hele branchen, særligt hos Danmarks Restauranter og Cafeer (DRC) – brancheorganisationen, der står bag gavekortet.

- Vi har set en massiv og nærmest overvældende interesse fra virksomheder, der gerne vil købe gavekortet til deres medarbejdere, siger Torben Hoffmann Rosenstock, direktør i Danmarks Restauranter og Cafeer om den nye gavekortsløsning i en pressemeddelelse.

Stadig Let's Eat Aalborg

Aalborg har allerede sit eget gavekort, så lokale virksomheder kan støtte op om lokale restauranter. Og The Host Gaverkortet er egentlig baseret på Aalborg-versionen, "Let's Eat Aalborg", der ved juletid løb panden mod en mur på grund af, at medarbejderne ikke kunne modtage disse gavekort uden at skulle svare skat af værdien. Men politikerne har hævet loftet for gavekort til 1200 kroner, og det banede vejen for denne type gavekort, fortæller næstformand i DRC, aalborgrestauratøreren Mikele Volpi fra SanGiovanni.

- Det betyder meget, at branchen nu har fået sit eget gavekort, hvor pengene rent faktisk går til restauranten og ikke et fordyrende mellemled som eksempelvis Smartboks. Det har også være vigtigt for de virksomheder, der køber gavekortene til deres medarbejdere, at deres penge gik til restauranten for at støtte op om vores branche, der efter så mange måneders nedlukning virkelig har brug for omsætning igen, siger Mikele Volpi.

DRC's gavekort er landsdækkende, da DRC har holdt tilmeldingen åben for både medlemmer og ikke medlemmer af DRC til at kunne indløse dette gavekort.

Det gør, at virksomheder med afdelinger flere steder i landet kan nøjes med at købe medarbejdergavekort ét sted. Ti gengæld kan det så indløses på flest steder i landet i alle typer af spisesteder.

- Det er helt samme koncept som vores "Let's Eat Aalborg". Vi ville gerne undgå at lægge 30 procent af pengene til en Smartbox, man kan købe på tankstationer eller i supermarkeder men i stedet sikre, at hele værdien på et gavekort ender ude i restauranterne, siger Mikele Volpi, der er glad for, at man nu også har et landsdækkende gavekort.

- Det er branchens eget kort, og alle restauranter - og virksomheder - kan være med og bruge begge kort, lyder fra Aalborg.

Oplevelsesbranchen skal igen summe af liv

Danish Crown var med til at sætte gang i planerne om gavekortet med en betydelig bestilling på i alt 8.000 gavekort, og det gav for alvor luft under vingerne til branchens eget gavekort. Siden har der været godt gang i telefonerne hos brancheorganisationen, og én af de mange glade gavegivere er danske Royal Unibrew.

- Vi var ikke længe om at gribe chancen og bestille gavekort til alle vores ca. 1.100 medarbejdere. Det har vi først og fremmest gjort for at vise, hvor meget vi påskønner deres helt ekstraordinære indsats og fleksibilitet gennem det seneste år, hvor alting er blevet vendt på hovedet, siger Kasper Ryttersgaard Jacobsen, direktør for Royal Unibrew Danmark.

- Men vi gør det også for at takke og vise solidaritet med hele restaurations- og oplevelsesbranchen - vores årelange samarbejdspartnere - som virkelig har betalt den helt store regning for corona-krisen. Vi vil gerne gøre vores for at se de danske restauranter, cafeer og barer summe af liv og tilbage i topform, lyder det.

Begejstring i branchen

Gavekortets brede geografiske dækning skyldes, at alle danske restauranter, cafeer, barer, overnatnings- og oplevelsessteder har kunnet tilmelde sig ordningen. Men at tilslutningen til gavekortet skulle blive så massiv, har man I DRC kun turde håbe på.

- Formålet har været at etablere et gavekort sammen med og til glæde for hele branchen, og både processen og tilslutningen til gavekortet er gået langt over vores forventning, fortæller Torben Hoffmann Rosenstock.

- I kombination med den massive støtte fra erhvervslivet er det vores håb, at det kan bane vejen for, at Folketingets skattefrie oplevelsesgavekort for 2021 bliver en længerevarende eller permanent ordning.