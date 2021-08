Vil bygge helt nyt boligområde midt i Aalborg

AALBORG:Når du går en tur langs Hjulmagervej i dag, er det svært at forestille sig, at området, som huser automekanikere og industrivirksomheder, bliver et levende byområde med boliger, tagterrasser, caféer og butikker.

Men det er nu engang planen for Hjulmagerkvarteret, der ligger klods op ad godsbanearealet i Aalborg Centrum.

Aalborg Kommune har store visioner for byudviklingen i området, hvor de har planer om at bevare det industrielle præg.

- Selv om udtjente erhvervsbygninger ikke nødvendigvis har en stor bevaringsmæssig værdi som bygning, kan de godt have stor kulturhistorisk værdi for et byområde – og det vægter vi højt i det kommende Hjulmagerkvarter. Eksempelvis huser området flere værksteder, som vil egne sig fremragende til innovative iværksættere, siger stadsarkitekt ved Aalborg Kommune Peder Baltzer i en pressemeddelelse.

- Der tegner sig generelt en tydelig international tendens til, at byudvikling sker med stor respekt for fortiden. Man jævner ikke længere bare det hele med jorden, men tager udgangspunkt i det eksisterende og unikke og bygger videre på det. Den tendens vil vi gerne følge i Aalborg.

Når du ser de industribygninger, som området huser i dag, er der langt til de tegninger af Hjulmagerkvarteret, som Aalborg Kommune her præsenterer. Foto: Arkitektfirmaet Kjaer & Richter

Kvarteret var Aalborgs første erhvervsområde og er omkring 235.000 kvadratmeter stort.

Planlægningen for omdannelsen af Hjulmagerkvarteret er allerede i fuld gang, og i løbet af de kommende år tager udviklingen for alvor fart.

- Udviklingen af Hjulmagerkvarteret foregår i flere tempi, hvor hvert delområde af kvarteret får hver sin identitet og særpræg. Samtidig skal hele området kobles på både midtbyen via et attraktivt stisystem og på byens øvrige infrastruktur, blandt andet med den kommende PlusBus i områdets nordlige ende og et stort og forbedret vejkryds mod syd, siger Peder Baltzer.