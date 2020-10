Vil du eje et sygehus? Så er det nu, du skal slå til

Opdateret 14.18: Det fremgik tidligere, at sygehuset vil koste 595 millioner. Det er prisen, som salget af Sygehus Nord og Syd skal indtjene. Region Nordjylland sætter prisen til et "trecifret millionbeløb".

AALBORG:Drømmer du om at bo på 45.000 kvadratmeter i hjertet af Aalborg? Så er det nu, du skal gribe dybt i lommerne. Region Nordjylland har nemlig sat Sygehus Nord til salg, og det kan blive dit for et trecifret millionbeløb.

Bygningen ligger centralt i Aalborg og breder sig over 14. etager og er på i alt 45.000 arkitekttegnet kvadratmeter. Hvis du sover på 8. etage eller højere, så vil du hver dag vågne op til fjordudsigt.

- Med naturlig patina fra tusindvis af nordjyske fødsler, værelser nok til at undgå din vrantne teenager for evigt og charmerende parkeringsforhold, der vil gøre hver dag ny og interessant.

Sådan beskriver sælgeren den enorme bygning.

Der er plads til både walk-in closet, et wellnessområde eller måske du vil have en stor hjemmebiograf. Det er kun fantasien, der sætter grænser, når de mange kvadratmeter skal benyttes.

De første mursten er fra 1881, og så er der blevet bygget til i 1911 og 1962.