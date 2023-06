Vil folketingsmedlem ødelægge Aalborg?

FORBINDELSE:15.6. blev man her på debatsiden mødt af overskriften "Nødvendig for Nordjylland".

Nødvendigheden drejede sig om 3. Limfjordsforbindelse, men uden nærmere angivelse af, hvordan en sådan skulle udformes, eller hvor fra og til den skulle gå. Skribenten Per Larsen burde nok ellers som en af vore folkevalgte på Borgen være i stand til at præcisere i hvert fald så meget.

Læser man videre, er der dog nærmest tale om en demonstration af uvidenhed, floskler, postulater og banaliteter, der i sin svulstighed og parodiske stil ville egne sig glimrende til et satirisk indslag i en sommerrevy.

Da Per Larsen er medlem af Det Konservative Folkeparti , tillader jeg mig at gå ud fra, at han følger partilinjen, og at det er en 21 km lang motorvej igennem Egholm og større by- og naturområder i Aalborg og Nørresundby, der agiteres for.

Som frederikshavner lader det ikke til at bekymre ham, at disse attraktive områder vil blive ødelagt af støj og forurening, sjældne dyrearter blive truet, store asbestdepoter, der som bekendt er en trussel mod liv og helbred, blive aktiveret, og at vejen tænkes at gå hen over drikkevandsdepoter, som i forvejen er på bekymringslisten.

Alt dette burde du som sundhedsordfører nok ellers interessere dig for, Per Larsen!

Men som du sikkert heller ikke har hørt, findes der andre modeller til at løse de trafikproblemer, du peger på, og som de fleste eksperter vurderer til at være både billigere og mere effektive.

Du betragter tydeligvis Aalborg som et serviceorgan for vendelboer og som en forbindelse, hvis højeste formål er at gøre Vendsyssel landfast, men hvis du har ret i, at bilister får stress af at vente fem minutter ved en tunnel i myldretiden, som der typisk er tale om, burde de nok hellere kontakte en psykolog frem for at vente i mange år på et vejbyggeri. Trods alt er ventetiden hos psykologen nok kortere.

For det andet skriver du, vil motorvejen understøtte den økonomiske udvikling, og både landbrug, turisme, energi og maritime aktiviteter, hvad det så måtte være, vil bidrage til denne. Endvidere vil dette magiske stykke asfalt resultere i nye boligområder, erhvervsparker og turistattraktioner.

Pyh ha, det var ellers ikke så lidt!

Alligevel smøres der endnu tykkere på med den lyserøde pensel, for der vil også blive mere tid til fritidsaktiviteter og familieliv, personlig udvikling, adgang til kulturelle begivenheder og uddannelse, bedre sundhed og i det hele taget en forbedret livskvalitet.

For at det ikke skal være løgn, vil mere motorvej minsandten også mindske luftforureningen og forbedre klimaet, så her må være noget, klimaforskere ind til nu har overset.

Med en sådan lovprisning af en motorvejs lyksaligheder, er det virkelig besynderligt, at den ikke for længst er etableret.

Nu går du jo så også meget let hen over de uønskede konsekvenser for Aalborgs by og borgere. Jeg håber derfor, du vil sætte dig bedre ind i tingene og besvare følgende spørgsmål:

- Hvorfor skal Aalborg Kommunes skatteborgere alene bidrage med 600 millioner til dette statslige vejprojekt, mens de kommuner, der mener at få gavn af det, skal fritages?

- Hvilke virksomheder forestiller du dig, vil skyde op som følge af en motorvej over Egholm? Vil de være bæredygtige og forenelige med FNs klimamål?

- Hvilke konsekvenser vil mere landbrug få for miljø og turisme?

- Er "tivolisering" af Vendsyssel vigtigere end naturbevarelse? Er den vigtigste attraktion ikke naturen og de fine strande, som netop har været positivt omtalt i amerikanske Vogue?

- Hvordan forholder du dig til forekomsten af truede dyrearter og Natura 2000?

- Hvem skal tage ansvar for de helbredsmæssige konsekvenser, byggeriet kan få for udsatte borgere? Og hvem skal betale?

- Hvilke trafikpolitiske tiltag er nødvendige nu, og ind til motorvejen kan stå færdig om 10-12 år?

- Hvor skal den ønskede tilvækst komme fra? Hvem forestiller du dig skal flytte til de nye boliger og bidrage til den øgede produktion/det øgede forbrug? Er disse potentielle tilflyttere fra Sjælland, Fyn, Ukraine eller Afghanistan?

- Har du tænkt på, at vejen har to ender, og at man selv bestemmer retningen?

Kan og vil du sætte dig så meget ind i tingene, at du kan svare på disse vigtige spørgsmål?

Vil du leve op til dit ansvar og din værdighed som medlem af Folketinget?

Eller vil du fortsætte i samme populistiske, parodiske skure til skade for demokrati og folkestyre?