Vil rive bevaringsværdig bygning ned og bygge nye boliger

KÆRBY: Selvom en del af bebyggelsen, der tidligere rummede Kærby Hvilehjem, er bevaringsværdig, vil Vivabolig søge tilladelse til at nedrive det tidligere plejehjem for at kunne bygge 28 nye familieboliger på grunden.

- Det kræver en ny lokalplan, men den er allerede sendt ud til høring, fortæller direktør i Viva Bolig Lotte Bang.

Hun forklarer, at det er en kombination af bygningernes tilstand og indretning, der gør det umuligt at bevare det gamle plejehjem. Blandt andet fordi det er udstyret med lange gange, som gør det svært at nyindrette, så der kommer tilstrækkeligt lys ind de ny boliger.

- Det er svært at indrette et plejehjem til boliger, der møder de behov, vores beboere har for et moderne og funktionelt hjem. Så det skyldes en kombination af bygningskroppen og tilgængelighed i forhold til elevator, svalegang og trapper, siger Lotte Bang.

Kærby Hvilehjem blev oprindeligt opført i 1927. Men det er senere blevet udbygget flere gange, så det er kun bebyggelsen ud mod Ny Kærvej, der er udpeget som bevaringsværdig. By- og landskabsudvalget i Aalborg Kommune har dog allerede sagt god for, at der laves en ny lokalplan for området, og det er den, der nu er sendt til offentlig høring i fire uger.

Der er planer om at opføre 28 nye to, tre og fire-rums boliger i varierende størrelser, og der bliver formentlig tale om en såkaldt stokbebyggelse på tre etager med fladt tag og facade med røde og gule mursten. Den øverste etage vil dog blive beklædt med zink, og det er KAAI - Kærsgaard & Andersen A/S, der er bygherrerådgiver på hele processen.