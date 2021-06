Vil sætte ekstra gang i vaccinationer: Her kan du få drop-in-stik

AALBORG:Borgerne i to sogne i Aalborg Kommune - Nørre Tranders og Lindholm - halter bagud med at få bestilt tid til vaccination mod corona.

Det vil kommunen og Region Nordjylland nu gøre noget ved, og derfor oprettes torsdag 24. juni såkaldte drop in-vaccinationssteder i henholdsvis Løvvanghallens gymnastiksal samt på Trekanten Bibliotek og Kulturhus.

Her kan lokale borgere frit gå ind og blive vaccineret kl. 10-18 uden at skulle bestille tid. Man skal blot medbringe sit gule sundhedskort.

Tilbuddet gælder alle over 18 år, som har fået tilbud om vaccination mod covid-19/corona og har adresse i Nørre Tranders eller Lindholm sogne, skriver Aalborg Kommune i en pressemeddelelse.

Inden den lokale vaccinationsdag i Nørre Tranders og Lindholm sogne kontakter kommunens medarbejdere beboere i området, som har modtaget invitation til vaccination, men endnu ikke har bestilt tid.

- Vi har et tæt og godt samarbejde med boligforeningerne i områderne, og de hjælper os med at gøre opmærksom på den lokale vaccinationsdag. Derudover forsøger vores egne medarbejdere at kontakte så mange som muligt i sognene for at fortælle om tilbuddet, siger Jan Nielsen. som står i spidsen for Aalborg Kommunes sundhedsberedskab.