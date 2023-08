Vil slå verdensrekord: Stine Rex skal løbe de næste tre dage

Stine Rex er ultraløber. Faktisk er hun en ret vild version af en ultraløber.

For det Stine Rex skal igennem de næste tre dage tangerer til grænsen af, hvad menneskekroppen fysisk kan holde til.

- Jeg tror, det her der det vildeste, jeg har kastet mig ud i, siger Stine Rex.

Verdensrekorden, som Stine Rex går efter at slå, lyder på 485 kilometer på kun 72 timer, og det kræver ikke kun noget af fysikken men også mentalt. Hun skal altså op på 486 kilometer indenfor 72 timer for at blive indehaver af verdensrekorden.

Samler ind til et godt formål

Inden løbet tog aalborg.nu en snak med den vilde løber, der til daglig er chef hos Skansen i Nørresundby.

- Jeg skal løbe de næste tre dag. Jeg gør det for at gøre noget godt, for hele formålet er at samle penge ind til Skyggebørn, der også er her fra Aalborg, siger hun.

TEAM Skansen står bag og vil indsamle penge til Skyggebørn, der er terapigrupper for børn og unge i sorg, som har mistet én, der står dem nær. Hun håber på at kunne samle 100.000 kroner ind ved det store verdensrekordforsøg.

Mere end 330 gange rundt om søen

Verdensrekorden skal slås på en kun 1,4 kilometer lang rute rundt om en sø i Aabybro.

- Jeg skal cirka 330 gange rundt om søen, konstaterer Stine Rex.

Og der er lagt en stor strategi for, hvordan hun kommer igennem verdensrekordforsøget.

- Første dag skal jeg løbe 200 kilometer. Det er kravet for at kvalificere sig til landsholdet i ultraløb. Det bliver uden pause og uden søvn. Den anden dag er ambitionen 180 kilometer med cirka to timers pause. Og tredje dag et sted mellem 100-120 kilometer, siger Stine Rex.

Udover ultraløb er der også andre rekorder, der sættes. For eksempel skal Ditte Hesselborg forsøge at slå danmarksrekorden i trampolin (12 timer), der er guinnessrekord-forsøg i den længste spinningstime og nordisk rekordforsøg på 485 kilometer på 72 timer.

Hele løbet starter i dag og forløber over de næste tre dage ved TV2Nord i Aabybro, Søparken 4.