Vil undersøge rammerne for Aalborg Kommunes pengeforbrug på events

AALBORG:I en pressemeddelelse har Aalborg Kommune annonceret, at de planlægger at undersøge kommunens praksis for at tiltrække events til byen.

Det sker efter en række kritiske artikler i Nordjyske, som også har fået Ankestyrelsen til at bede Aalborg Kommune om en redegørelse i en sag, hvor kommunen har betalt 222.249 kroner for en velkomstreception for fagforeningen 3F.

Aalborg Kommune skriver i pressemeddelelsen, at eventafdelingen har overholdt reglerne.

- Ifølge kommunen har Aalborg Events overholdt reglerne, men nu giver kritikken anledning til et serviceeftersyn af rammerne for afdelingens arbejde, skriver de.

Det udsagn står i skærende kontrast til, hvad kommunen tidligere har meldt ud.

Kontorchef har ikke skrevet pressemeddelelsen

Derfor har Nordjyske forelagt udsagnet fra pressemeddelelsen for kontorchef og chefjurist i Aalborg Kommune, Freddy Falk, og hans forklaring er ikke helt så bombastisk.

- Det er vores umiddelbare vurdering, at Aalborg Events generelt overholder de regler, som offentlige myndigheder og kommuner er underlagt. Vi er klar over, der har været rejst kritik af nogle forhold, som vi p.t. er ved at vurdere, skriver han.

Han understreger i den forbindelse, at det ikke er ham, der har skrevet pressemeddelesen.

Nordjyske har forsøgt at få svar på, hvem der står bag formuleringen om, at Aalborg Events overholder reglerne, men Aalborg Kommune henviser igen til Freddy Falk.

Borgerne er glade for events

I pressemeddelelsen fremhæver kommunaldirektøren flere store events som f.eks. The Tall Ships Races, DM-ugen ligesom velkomstreceptionen for 3F nævnes.

Og ifølge pressemeddelelsen er borgerne glade for de events.

- Udover at events skaber stor omsætning i byen, ved vi, at borgerne i Aalborg Kommune sætter stor pris på de events, der afvikles, står der.

Et hurtigt kig på Facebook viser dog, at det langt fra er alle borgere, der er glade for kommunens eventstrategi.

- De hygger sig rigtigt i Aalborg kommune med pamperiske og nepotistiske tiltag, skriver en bruger blandt andet til den seneste artikel om kommunens støtte til to 3F-kongresser.

Det betyder det

Kommunaldirektøren understreger i pressemeddelelsen det vigtige i, at Aalborg Kommune fortsat kan tiltrække store events til byen til glæde for borgere og virksomheder. Men det kræver repræsentation og markedsføringsudgifter.

- Repræsentation og markedsføringsbidrag er et følsomt område, der ofte skiller vandene. For hvor meget er det værd, at eksempelvis Dansk Melodi Grand Prix afholdes i Aalborg? Hvad er værdien af The Tall Ships Race, og hvad er værdien af at tiltrække store erhvervskongresser til Aalborg? Personligt er jeg ikke et øjeblik i tvivl om, at det har en stor værdi, men hvor går grænsen for kommunens rolle, og hvem gavner de specifikke events? Er det hoteller og restauranter, der lukrerer på et event, eller er det borgerne? Her er der ganske enkelt behov for mere klare rammer, så vi er enige om, hvad der er acceptabelt, og hvad der ikke er, skriver Christian Roslev.

Kommunalforsker Roger Buch har tidligere kritiseret Aalborg Kommunes tiltag, for ifølge ham er der ikke så meget tvivl om, hvad kommunen må og ikke må.

- Argumentet om, at der kommer flere gæster på byens restauranter og hoteller, det mener jeg simpelthen ikke holder vand. Hvis alle kommuner gjorde det, ville vi jo ende i en situation, hvor kommunerne ender med at give uendeligt mange penge til at støtte konferencer og kurser. Det vil man gerne undgå, for det er jo ikke noget, som Danmark som land vinder noget på, udtalte han i den forbindelse.

Økonomiudvalget har besluttet, at kommunens rammer skal kigges efter i sømmene, så man er sikker på, de lever op til nutidens standarder for god kommunal forvaltningsskik, hedder det i pressemeddelelsen.

Aalborg Kommune skriver ikke, hvornår de forventer, at arbejdet er færdigt.