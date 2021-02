Vild biljagt gennem Aalborg: Politibiler forsøgt påkørt to gange

AALBORG:Høje hastigheder, kørsel over for rødt, kørsel mod færdselsretningen og forsøg på at påkøre politiets patruljevogne. Jo det er ikke bare på kriminalfilm, at den slags sker. Mandag ved 20-tiden skete det i Aalborg.

Her var betjente fra Nordjyllands Politis indbrudsgruppe i Rørdal i forbindelse med en opgave der.

Pludselig forsøgte en hvid kassevogn med høj fart først at påkøre en af politiets biler på steder. Derefter ræsede den hvide kassevogn ud på motorvejen, hvor den forsøgte at stikke af fra flere politipatruljer, som Nordjyllands Politi øjeblikkeligt satte ind i jagten på flugtbilen.

- Vi havde flere patruljer i gang med forfølgelsen, hvor kassevognen kørte af motorvejen igen og herefter fortsatte ind gennem byen og over for flere røde lys mod færdselsretningen, før jagten endte på Juelsstien ved Byplanvejens skole, fortæller vagtchef Jess Fallberg, Nordjyllands Politi.

Her forsøgte bilens fører igen at påkøre en af politiets patruljebiler, før han opgav at undslippe i bilen. Herefter stak to - måske tre personer - af fra bilen, og selv om også en hundepatrulje hjalp med eftersøgningen af de undvegne personer, så lykkedes det ikke for politiet at få fat i personerne.

- Senere på aftenen var vi ude på Rørdalsvej, hvor eftersættelsen startede. Der fandt vi så den 43-årige, som vi mener kørte flugtbilen. Det er en mand, som er særdeles godt kendt af os i forvejen både for berigelseskriminalitet samt volds- og narkosager, forklarer vagtchefen.

Den 43-årige har ikke givet politiet nogen forklaring på, hvorfor han stak af fra politiet i første omgang.

Jess Fallberg oplyser, at der i løbet af tirsdag formiddag skal tages stilling til om den 43-årige skal fremstilles i grundlovsforhør. Helt sikkert er det i hvert fald, at den 43-årige bliver sigtet for en stribe overtrædelser af Færdselsloven. Desuden sigtes han for at have bragt andre menneskers liv i fare ved sin kørsel og forsøgene på påkørsel af politibilerne.

- Samtidig vil vi da meget gerne høre fra eventuelle vidner, der måtte have set noget i området ved Byplanvejens skole der ved 20.15-tiden, hvor biljagten endte, og de to-tre-personer stak af fra stedet, så vi måske kan finde ud af, hvad der blev af de personer, som vi ikke fik fat i mandag aften, siger vagtchefen.

Politiet kan kontaktes på telefon 1-1-4.