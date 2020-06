Vild biljagt gennem Aalborgs gader: Person sprang for livet inden bilist kørte galt

AALBORG:Et dramatisk biljagt gennem Aalborgs gade sent lørdag aften endte brat, da føreren mistede herredømmet over bilen og kørte ind i to parkerede biler og fortsatte ind i en mur og smadrede et kældervindue i en ejendom i Ivar Huitfeldts Gade i Aalborg.

Undervejs måtte en person springe for livet for ikke at blive ramt af bilen, mens det gik med rigtig høj fart gennem det centrale Aalborg.

Det fortæller vagtchef Jess Falberg fra Nordjyllands Politi.

Biljagten begyndte kl. 22.42, da en civil politipatrulje spottede en Volvo som kørte med høj fart i Aalborgs gader, og derfor forsøgte patruljen at få føreren til at standse, men det havde han ikke lyst til, og det blev startskuddet til en længere biljagt gennem byen, hvor der bl.a. blev kørt venstre om et helleanlæg.

Den 28-årige fører af bilen blev dog anholdt uden dramatik efter påkørslen i Ivar Huitfeldts Gade. Ingen personer kom til skade ved uheldet.

Den anholdte er fra Aalborg og er sigtet for at udsætte andres liv for fare og få at køre med narko i blodet, og han skal efter al sandsynlighed fremstilles i et grundlovsforhør senere søndag. Desuden var han frakendt retten til at køre bil. Der var tre passagerer i bilen bl.a. bilens fører, som også kan se frem til en bøde for at lade en påvirket person køre bilen.