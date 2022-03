Vild fundraiser for Ukraine: Aalborg-restauratører vil samle en million kroner ind

AALBORG:Når der er krise eller brug for støtte til et godt formål, så er restauratørerne gode til at stå sammen. Det viser et storstilet tiltag i Aalborg, hvor Tabu, Alimentum, D’Wine Bar, La Locanda, Hos Isidor Henius, Textur, Nam, Mortens Kro og Fusion er gået sammen om at lave en vild fundraiser.

De vil sælge billetter til en luksusmiddag, unikke plakater og en auktion med de vildeste produkter med en startpris på 25.000 kroner.

Alt sammen for at hjælpe.

- De hjerteskærende billeder der kommer ud af Ukraine, gør et dybt indtryk på os alle, og vi føler os alle magtesløse og i dyb sorg over den mørke skygge en krig kaster over Europa. Vi er alle nervøse over udviklingen, og hvad den kan føre med sig. Så når vi har evnen – så har vi også pligten til at hjælpe dem, der ligger ned og har det svært, siger initiativtager, Kristian Ishøy, fra vinbaren D'Wine.

Under middagen er der auktion, hvor donerede malerier, vine, middage, weekendophold, gardiner og designermøbler skal skaffe flere penge. Eksempelvis er Arne Jacobsens "ægget" allerede smidt i puljen af Brdr. Sørensen, og der kommer også dyre Champagner fra RareWine Invest og malerier fra Galleri Wolfsen.

- Det bliver helt vildt. Der gik kun én dag fra ideen opstod, til vi nu er klar til at sætte billetterne til salg til middagen, fortæller Kristian Ishøy.

Restauranterne laver hver en ret og serverer den til køberne af de 80 pladser på Fusion. Så er der 200.000 kroner i kassen, for billetterne koster hver 2500 kroner.

- Vi regner med at få solgt alle billetterne, så det er kun et spørgsmål om, hvor mange penge vi får samlet ind alt i alt, siger Kristian Ishøy.

Hvor meget auktionen kommer til at indbringe, ved han ikke. Men sammen med salget af plakater kan det samlede beløb løbe op i én million kroner.

- En halv million skal vi nok nå, men vi har andre ting i gang, der gør, at vi nok kommer op over millionen. Især hvis donationerne bliver ved med at vælte ind, siger Kristian Ishøy.

Middag og fundraiser finder sted på Restaurant Fusion tirsdag den 29. marts, og man kan købe billetter lige her.