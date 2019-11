Vild plan for Egholm: Naturpark og landsby skal afløse svinestalde

AALBORG:Egholm skal være naturpark. Øens oprindelige kulturlandskaber skal genetableres og biodiversiteten skal have et boost. Og de ikke specielt kønne bygninger på landbrugene Torpsminde og Vejlegaard skal på lidt længere sigt rives ned og erstattes med en landsby, hvor helt almindelige mennesker har råd til at bo.

Det kan blive fremtiden for Aalborgs ø, hvis Jens Thomsen, arving til det store svinelandbrug på Egholm får det, som han vil have det. Egholm Naturpark kan blive en realitet, hvis det lykkes at lave et generationsskifte med Jens Thomsens far, Holger Thomsen, der forvandler storbondens livsværk til et område med vild natur og græssende køer og får. Familien Thomsen ejer halvdelen af Egholm.

Ny landsby midt på Egholm Kilde: Egholm Park. Kortdata © Openstreetmap-bidragydere. Grafik: Christian Made Hagelskjær

- Vores tanke er at genskabe en række af Egholms oprindelige kulturlandskaber, som de så ud for 3-500 år siden. Dengang var kun godt 10 procent af øen opdyrket - resten lå han som eng, græs, vådområder og en pæn del skov, siger Jens Thomsen.

En meget stor del af Egholm ligger i dag hen med marker, og der er ikke rigtig noget til at bryde øjets syn. Det skal ændres med mere skov, fritstående træer og levende hegn. Privatfoto

Planen er at landsbyen, der stadig er på et meget tidligt stadie, skal ligge midt på øen, hvor svinelandbruget ligger nu. Husene skal være relativt små, men af højeste klimamæssig standard.

- Vi ved ikke, hvor mange huse landsbyen kommer til at bestå af, men skal prisen holdes ned, er det vigtigt, at der er et passende antal boliger. Vi ved heller ikke, hvilken ejerform, der vil være den optimale, men vi har talt med en boligforening, der ser Egholm som særdeles oplagt til seniorboliger for folk, hvis børn er flyttet hjemmefra, siger Jens Thomsen.

Landsbyens udseende er ukendt, men det kunne komme til at se sådan her ud. Småt og effektivt udnyttet. Privatfoto

Landsbyen kræver en lokalplan, og Jens Thomsen har en vis forventning om at landsbyen kan blive til virkelighed.

Når tanken om en naturpark på Egholm overhovedet er opstået, skyldes det, at hverken Jens Thomsen eller hans mand ønsker at drive landbruget videre.

- Selv for erfarne landmænd er det vanskeligt at leve af planteavl og slagtesvin, og vi er i 40'erne og for sent ude til at lære det, der skal til, siger han.

Parret ejer desuden allerede virksomheden Viking (den med blyanterne, der i dag dog producerer meget andet) og den optager meget tid.

Egholm skal bruges af langt flere, og det vil naturparken sikre, mener Jens Thomsen. Foto: Laura Guldhammer

- Forudsætningen for at vi kan lave et generationsskifte og bo på Egholm er, at ejendommen kan drives på en måde, der ikke kræver vores konstante tilstedeværelse og opmærksomhed, siger Jens Thomsen.

Projektets formål Reetablere Egholms oprindelige kulturlandskaber i det omfang som giver mening Give plads til forøget biodiversitet – f.eks. dyr, planter, svampe og bakterier, dvs. alt levende Proaktivt styrke og genoprette det omgivende fysiske miljø, dvs. alt ikke-levende Praktisere klimapositive løsninger, f.eks. via lagring af CO2 som kulstof i jorden eller i træer Udvikle et vidunderligt og attraktivt sted at leve for øens beboerne – og tiltrække nye beboere Skabe en højt værdsat destination for Aalborgs borgere og alle besøgende – gerne internationalt VIS MERE

I dag er Egholm præget af åbne vidder og rette linjer. Det vil Jens Thomsen gerne bløde op på og variere.

- Græsarealerne skal passes af drøvtyggere, der flyttes, så græsset ikke bliver ødelagt. Der skal plantes mere fredskov, og der skal etableres læhegn og fritstående træer. Inspirationen er blandt andet Hampsted Heath, der ligger i London, siger Jens Thomsen.