Vild udvikling i Aalborg: Løber fra aftale med socialdemokraterne

AALBORG:Tirsdag nat var der flere, der løftede et øjenbryn, da Kristoffer Hjort Storm fra Dansk Folkeparti gik ind i forhandlingsrummet med Socialdemokratiet, Radikale, SF og Enhedslisten.

Her var han med i en konstituering, som på trods af en stor tilbagegang sikrede Thomas Kastrup-Larsen borgmesterposten.

Men det eneste tilbageværende DF-medlem af byrådet har nu ombestemt sig, og har i stedet valgt at tilslutte sig den blå blok med Venstre, Konservative og Nye Borgerlige.

Det betyder at blå blok får en ekstra rådmandspost, som ellers skulle være gået til Socialdemokratiet, Enhedslisten og Radikale.

Til gengæld for skiftet får Kristoffer Hjort Storm rådmandsposten for Senior og Omsorg, fortæller han til Nordjyske.

- De kom og sagde til mig, om jeg ikke ville have den rådmandspost, siger Kristoffer Hjort Storm.

- Det er ønskeposten, så det er helt perfekt.

Han tilføjer, at han kunne mærke, at det ikke var en god beslutning at konstituere sig med S og de øvrige partier.

- Jeg kunne mærke i maven, da jeg tog hjem, at det var forkert fra min side at have indgået den aftale.

På spørgsmålet om, hvorfor han oprindeligt lavede en aftale med S og de øvrige partier, siger han.

- Jeg havde indtrykket af, at V og blå blok ikke havde interesse for at lave en aftale med os.

Han mener, at den ny aftale er bedre for DF.

- Derfor sagde vi selvfølgelig ja tak

Byrådet holder presseorientering om rådmandsfordelingen klokken 18.10.