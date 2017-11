Vildfaren raket lukkede for varmen

AALBORG ØST: En raket, som skulle føre et kabel under en vej i nærheden af det nye supersygehus i Aalborg Øst, ramte først på eftermiddagen mandag i stedet en af Aalborg Forsynings fjernvarmeledning. Nordkabel er ved at føre nye elledninger i området ved byggeriet af det nye supersygehus, og raketten skulle føre et elkabel under den nyetablerede Egnsplanvej, hvor vejen møder Selma Lagerløfs Vej.

I stedet ramte raketten den fjernvarmeledning, der sørger for varmeforsyningen til Nøvling og Gistrup.

Der blev derefter lukket for fjernvarmeforsyningen til de to områder, siger områdemester for område øst i Aalborg Forsyning, Jess Larsen.

Der blev mandag eftermiddag arbejdet på højtryk for at grave sig ned til og lappe hullet i ledningen, så der igen kan komme varme i husene i Gistrup og Nøvling.

Aalborg Forsyning forventer at kunne genetablere forsyningen først på aftenen mandag.