Vildt vejr i Nordjylland: Dobbelt skybrud og skypumpe

NORDJYLLAND:Nordjylland har lørdag eftermiddag været ramt af voldsomt vejr - i Aalborg ramte et dobbelt skybrud, da der faldt 31 millimeter regn på 30 minutter.

Det oplyser DMI.

I alt faldt der 47 millimeter i Aalborg mellem klokken 14 og 16, og de store vandmængder var ledsaget af lyn og torden. En overgang haglede det også kraftigt.

Men også i Vodskov blev der målt skybrud. Her faldt der 18,2 millimeter på 20 minutter ud af de 25 millimeter, der faldt på to timer.

Og det ekstreme regnvejr fik vandet til at flyde i gaderne flere steder. Mens Nordjyllands Politi dog kun har fået et par anmeldelser i kølvandet på vandmasserne, så har Nordjyllands Beredskab rygende travlt.

"Vi har mega travlt", lød det korte svar, da Nordjyske ringede til beredskabet, der naturligt nok ikke havde tid til at tale.

Flere steder måtte pumperne i gang - blandt andet i gangtunnelen til banegården. Og rundt om i Aalborg var flere veje oversvømmede, fordi kloakkerne ikke kunne følge med de store vandmængder. På Tornhøjgård væltede en støttemur ud på kørebanen, så politiet spærrede vejen af.

Et af de steder, hvor det dobbelte skybrud gav problemer var i Reberbansgade, hvor en kvinde blev fanget i sin bil under viadukten af vandmasserne.

Det så Anne Skovsen fra sin lejlighed, og hun sprang i vandet sammen med en anden ung kvinde for komme kvinden i bilen til undsætning.

- Jeg så bilen begyndte at flyde, så jeg skyndte mig derned. Vi forsøgte først at skubbe bilen tilbage, men det kunne vi ikke, da kofangeren gik på vejen, fortæller hun.

Heldigvis kom der en i en firehjulstrækker forbi, og kunne trække kvinden og bilen ud af vandet.

Skypumpe i Løgstør

Det er ikke kun i Aalborg, at der har været ekstremt vejr.

Tidligere ramte et voldsomt regnvejr Løgstør, og her blev også dannet en skypumpe over fjorden, som Nordjyskes journalist Lasse Damsgaard fangede på kamera.

Mere regn på vej søndag

Det voldsomme vejr med kraftig regn og torden har nu sluppet Aalborg og bevæger sig hen over Vendsyssel.

Først på aftenen skulle det dog være ovre for denne omgang, oplyser DMI.

Men et nyt regnvejr er på vej sydfra og i løbet af søndag formiddag er der igen risiko for kraftige byger med torden. De skulle dog ikke være så kraftige som lørdagens skybrud, fortæller vagten ved DMI.