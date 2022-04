Klar besked til nysgerrige: Bliv væk fra spækhugger

AALBORG:Selv om påskevejret er mildt og det kan være fristenden at sejle ud og studere den unge spækhugger, som siden mandag eftermiddag har ligget stille ud for Nr. Uttrup i Limfjorden, beder Naturstyrelsen nu alle om at holde mindst 300 meters afstand til det store dyr.

- Af respekt for dyret, som øjensynligt ikke har det så godt, bør man holde en god afstand, gerne mere end 300 meter. Med en kikkert kan man sagtens se den fra land, siger vildtkonsulent Ivar Høst fra Naturstyrelsen.

Onsdag gjorde han selv det, han beder alle andre om at lade være med; han sejlede ud for at inspicere spækhuggeren for at sikre sig, at den ikke endnu engang er gået på grund, som det var tilfældet ud for Hals.

Formålet var først og fremmest at konstatere, hvilken vanddybde den ligger på netop nu.

- Spækhuggeren ligger på ca. 1,7 meter vand. Det svarer til, at den lige præcis ligger fri af bunden. Området den ligger i har samme vanddybe over et stort område, så selvom den flytter sig lidt, vil den stadig ligge frit, forklarer Ivar Høst.

Naturstyrelsens folk benyttede også besøget til at tjekke, om der var nogle ydre tegn på hvalen, der var anderledes end i weekenden.

- Der er ingen tegn på at den har ydre skader, oplyser Ivar Høst.

Han har derfor ingen forklaring på, hvorfor hvalen har valgt at ligge stille på det lave vand.

