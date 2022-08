Villa skulle forskønnes - men pludselig var der ild op ad huset

GUG:Solen skinner, det er ferietid - og som altid er der noget på huset, der kan bruge lidt kærlig opmærksomhed.

Derfor gik en villaejer på Regnar Juels Vej i Aalborg-bydelen Gug onsdag også i gang med at give sin træterasse olie, men det projekt endte et helt andet sted.

For pludselig var der ild i træterrassen, og det bredte sig både til en vinduesramme og udhænget på huset, fortæller indsatsleder Søren Korsgaard fra Nordjyllands Beredskab.

- Der stod malerspande, der var ild i, og det er højst sandsynligt dem, der er blevet overophedet og har selvtændt, oplyser indsatslederen.

- Hvis malerspande står i solen og bliver for varme, så stiger trykket i dem, og så popper låget af. Så kommer der en større fordampning, og så kan det godt antænde, forklarer han.

Fire køretøjer og 11 brandfolk bekæmpede branden på Regnar Juels Vej. Foto: Martél Andersen

Beredskabet modtog alarmen kl. 14.18, i alt 11 mand i fire køretøjer blev sendt ud til den brændende villa.

- Det var en ganske kraftig ildebrand, men det lykkedes os at redde situationen sådan, at der primært er tale om udvendige skader. Indvendigt er der sod og røg, men det kan klares med en grundig rengøring, forklarer Søren Korsgaard.

Han oplyser, at beredskabet i bestræbelserne på at få bugt med flammerne var nødt til at brække flere tagplader af for at sikre sig, at ilden ikke løb under taget.

- Og det blev besværliggjort af, at der var tale om et dobbelttag, hvor man har lagt stålplader ovenpå et ældre tag, konstaterer indsatslederen.