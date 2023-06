Villa sod- og røgskadet efter brand i soveværelse

GISTRUP:En mindre brand i en villa i Gistrup søndag over middag kan betyde, at familien, der bor i villaen, må genhuses. Det oplyser indsatsleder Anders Brosbøl, Nordjyllands Beredskab.

- Branden var opstået i soveværelset, og det værelse er helt røg- og sodskadet. Resten af villaen har også fået en del røg, fortæller Anders Brosbøl.

Han og seks brandmænd var i aktion ved branden. Røgdykkere blev sendt ind i soveværelset, men heldigvis var der ingen hjemme. Beboerne var ude at gå tur, da de via deres alarmanlæg, der også har en røgalarm, blev opmærksomme på branden, som de selv anmeldte.

Ilden i soveværelset var gået ud af sig selv, da døre og vinduer til soveværelset var lukkede.

- Ilden har formentlig kvalt sig selv på grund af iltmangel. Så efter røgdykkerne havde været inde i værelset kunne vi nøjes med at efterslukke og sørge for en grundig udluftning i huset. Nu har skadesservice overtaget, og de må vurdere, om familien skal genhuses, forklarer indsatslederen, der glæder sig over, at huset var udstyret med alarmanlæg med røgalarm.

- Ellers havde det nok set anderledes ud her bagefter, konstaterer Anders Brosbøl, der efter en halv times arbejde kunne vende hjem til stationen i Aalborg sammen med sit mandskab.

Der foreligger intet om årsagen til branden.