Ville flytte behandling af børnecancer: Nu har Aalborg landets bedste

Snakken om, at fjerne behandling af børnecancer fra Aalborg for at flytte den til København er knapt forstummet, før der kommer et klart og tydeligt svar på, hvorfor behandlingsformen skulle blive: Aalborg Universitetshospital er netop blevet kåret til de bedste til at behandle børnecancer i Danmark.

Hvert år kårer Dagens Medicin årets bedste til 65 behandlings- og undersøgelsesformer, og det er her, at Aalborg Universitetshospital scorer højest i behandling af børnecancer.

Det får smilet frem hos Lotte Frilev, der er afsnitsledende sygeplejerske på Børne- og Ungeafdelingen.

- Vi er meget stolte, og det føles supergodt at få denne anerkendelse af det arbejde, vi gør heroppe i Aalborg, og som vi ved, at vi lykkes rigtig godt med, fortæller hun i en pressemeddelelse.

Især timingen af kåringen glæder Lotte Frilev, fordi Sundhedsstyrelsen tidligere har arbejdet med, at behandlingen af børnecancer skulle flyttes fra Aalborg, Aarhus og Odense til udelukkende at være i København.

- Det understreger, at beslutningen om alligevel at fastholde de eksisterende centre giver rigtig god mening. Vi ved, at vores faglighed er i top, og at vi kan levere en mindst lige så god pleje og behandling, som i resten af landet. Samtidig har vi har et tæt og nært forhold til alle familierne, hvilket blandt andet er muligt, fordi vi er et mindre center, siger Lotte Frilev i pressemeddelelsen.

Se alle Aalborg Universitetshospitals top-3 placeringer i Dagens Medicins kåringer 1. pladser - Isoleret bypass (Thoraxkirurgi) - Isoleret aortaklapoperation (Thoraxkirurgi) - Kræft i spiserør, mavemund og mavesæk (Kirurgi/onkologi) - Kræft i hjernen (Neurokirurgi/onkologi) - Børnecancer (Pædiatri) - Corpuscancer (Gynækologi) - Rekonstruktion af korsbånd (Ortopædkirurgi) 2. pladser - PCI (Kardiologi) - Perifer bypass (Karkirurgi) - Pancreascancer (Kirurgi) - Blærekræft (Urologi, delt med Rigshospitalet og Aarhus) - Ovariecancer (Gynækologi) - Fedmekirurgi (Kirurgi, delt med Viborg) - Hoftealloplastik (Ortopædkirurgi) - Knæalloplastik (Ortopædkirurgi, delt med Vejle, Silkeborg og Hospitalsenhed Vest) 3. pladser - Diabetes hos børn (Pædiatri, delt med Odense) - Abdominale aortaaneurismer (Karkirurgi, delt med Rigshospitalet) - Carotis trombendarterektomi (Karkirurgi) - Klapoperation med samtidig bypass (Karkirurgi) - Brystkræft (Kirurgi/onkologi) - Prostatakræft (Urologi) - Myelodysplastiske syndromer (Hæmatologi) - Kronisk lymfatisk leukæmi (Hæmatologi) - Fødsler (Obstetrik, delt med Kolding, Viborg, Aabenraa og Aarhus) - Anæstesi (Anæstesiologi, delt med Esbjerg, Aabenraa og Regionshospital Nordjylland) VIS MERE

Tager ikke gode placeringer for givet

Det er dog ikke kun behandling af børnecancer, der scorer topkarakter på Aalborg Universitetshospital.

I syv ud af de 65 behandlings- og undersøgelsesformer kårer Dagens Medicin som landets bedste.

- Vi er langt fra det største hospital i Danmark. Derfor kan vi ikke bare tage gode placeringer for givet, og det er bare superflot at se, hvordan vores medarbejdere bliver ved med at sætte Aalborg Universitetshospital på landkortet så mange steder. Det giver en stolthed at sige, at man kommer fra Aalborg UH, når vi mødes med kolleger fra andre dele af landet, siger sygeplejefaglig direktør Lisbeth Lagoni.

Når kvaliteten af behandlinger vurderes, sker det ud fra et datasæt og en specialistvægtning. Lægefaglig direktør Michael Braüner Schmidt er stolt af kåringen, selvom han godt vidste, at hans medarbejdere var i topklasse.

- Jeg har aldrig været i tvivl om, at fagligheden på Aalborg UH er høj – flere steder second to none – men derfor er det alligevel en særlig glæde at se det sort på hvidt. Det er ganske enkelt godt gået og viser, hvad vi kan her i Nordjylland, kommer det fra ham.

Foruden de syv førstepladser, er Aalborg Universitetshospital også kåret som samlet vinder af hjerte-karområdet.