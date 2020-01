Ville hoppe af lyntog i Svenstrup: Mand smadrede en rude og forsøge at bryde dør op

AALBORG:En nu 44-årig mand blev så sur efter at have været på psykiatrisk skadestue i Aalborg, at han lod sin vrede gå ud over seks biler, der holdt parkeret ved hospitalet.

Manden smadrede forruderne på alle seks biler, inden han blev stoppet af en vagt fra den psykiatriske skadestue.

Hærværket skete i december 2016, men det var først torsdag, at manden sad tiltalt for hærværket ved Retten i Aalborg.

Det skyldes, at den 44-årige siden har haft nogle langt mere alvorlige sager hængende over hovedet, og han afsoner i øjeblikket to et halvt års fængsel for to domme for grov vold, forklarer anklager Peter Møller Nielsen.

Derfor blev der heller ikke udmålt en straf, selvom den 44-årige blev dømt for hærværket. Hærværket ville nemlig ikke have givet ekstra straf, hvis det havde været til bedømmelse sammen med de to voldssager, og derfor bliver der ikke udmålt en tillægsstraf, forklarer anklageren.

Smadrede rude i lyntog

Den 44-årige erkendte hærværket på bilerne, ligesom han også tilstod, at have udøvet hærværk på et lyntog fra DSB i november 2016.

Her smadrede den 44-årige en rude i en dør. Ifølge ham selv forsøgte han at bryde døren op, så han kunne springe af toget, fordi det - mod hans forventning - ikke standsede i Svenstrup, da det var et lyntog, fortæller Peter Møller Nielsen.

Hærværket på bilerne forårsagede skader for knap 58.000 kroner, mens lyntoget blev ødelagt for knap 27.000 kroner.

Den 44-årige blev dømt til at betale erstatning for det ødelagte.

Manden valgte at modtage dommen.