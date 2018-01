Ville stoppe bil - men blev påkørt

AALBORG: En 33-årig mand fra Aars måtte en tur på skadestuen, efter han nytårsaften blev ramt af en bil på Hobrovej i Aalborg.

Ifølge Nordjyllands Politi havde manden tilsyneladende forsøgt at stoppe bilen, angiveligt i et forsøg på at få et lift.

Uheldet skete mandag ved 02-tiden, da en 28-årig mand fra Aalborg kom kørende ad Hobrovej med omkring 50 km/t.

Pludselig trådte den 33-årige mand ud på kørebanen og blev ramt af bilen, har bilisten fortalt politiet.

Den 33-årige klagede over smerter efter påkørslen, og han blev bragt til skadestuen.