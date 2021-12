Vinbar-ejer holder fast i optimisme trods nye restriktioner: - Det er trist timing

AALBORG:- Selvfølgelig er det træls med de her nye krav og restriktioner, der gør det mere besværligt for os at drive vores forretninger. Men overordnet set må vi sige, at det er meget fornuftigt, hvad regeringen har præsenteret.

Sådan siger Kristian Ishøy, indehaver af vinbaren D'Wine i Algade i Aalborg, efter regeringen onsdag aften præsenterede en række nye restriktioner, der skal bremse smittestigningen i Danmark de kommende uger.

En af de restriktioner, der vil ramme hårdest, er en delvis nedlukning af nattelivet, som i praksis betyder, at alle barer, diskoteker og restauranter indtil starten af januar skal lukke klokken 24, og som også betyder et forbud mod udskænkning og salg af alkohol fra klokken 24 til 05.

For Kristian Ishøy og D'Wine vil det de kommende dage utvivlsomt betyde en lang række aflysninger af julefrokostarrangementer, men her vælger indehaveren altså at trække vejret ekstra dybt og fokusere på det positive.

- Selvfølgelig er det rigtig trist timing, og der er mange steder her i Nordjylland, der vil blive hårdt ramt af det. Men al erfaring i vores branche viser, at folk tilpasser sig de ændrede åbningstider. Det betyder bare, at de går tidligere ud i byen og tidligere hjem igen. Det vil koste os som restauratører lidt penge, men på den anden side sparer vi så også lidt på lønninger, siger Kristian Ishøy.

- Det er langt bedre end sidste år

Til forskel fra tidligere oplevede han onsdag nogle restriktioner, der er til at leve med og indrette sig efter - blandt andet at gæster nu skal bære mundbind, når de ikke sidder ned - og ikke en pludselig og voldsom nedlukning eller et nyt krav om afstand, som ville få konsekvenser for hele indretningen af vinbaren.

- I år kan vi trods alt fortsætte, og folk kan stadig få serveret deres mad. Der er ingen, der skal smide det hele på gulvet lige op til en weekend. Det er langt bedre, end hvad vi stod overfor sidste år. Nu kan vi i det mindste tørre sveden af panden, for vi har en mulighed for at køre forretningen videre, siger Kristian Ishøy, der haft sin vinbar i cirka otte år.

Han føler dog med de store restauranter, der slår sig op på netop store julefrokoster - noget, regeringen også kraftigt har opfordret til at aflyse.

- Det er noget, der vil komme til at koste de her steder sindssygt mange penge. Også fordi vi står overfor den sidste store julefrokost-weekend. Og skal man så bede om betaling alligevel og risikere en voldsom reaktion fra kunderne? Der vil helt sikkert komme en masse trælse sager for begge parter de næste mange dage. Det er lige til at få grå hår i hovedet af, fordi det er så svært at navigere i, siger Kristian Ishøy.

- Men når alt det så er sagt, er det jo godt for os, at den her nyhed ikke kom for 14 dage siden. Vi har trods alt kunnet lave en pæn slat penge på julefrokoster i år indtil videre. Vi får ikke den sidste weekend her med, men det er sådan, det er. Vi må få det bedste ud af det, siger Kristian Ishøy.