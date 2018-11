Vinderen er fundet: Byd velkommen til delfinen Limbo!

Aalborg og Nørresundbys nye beboer - delfinen af arten almindelig delfin, der sprunget og svømmet rundt i fjorden har nu fået sit navn.

Delfinen skal hedde Limbo!

– Det ligger godt i munden, det er børnevenligt, nemt at huske og passer fantastisk med, at delfinen svømmer rundt i limfjorden, siger journalist ved Nordjyske Medier Susie Skov, der som en del af dommertrioen har været med til at vælge navnet på delfinen blandt de mange gode bud, som læsere og radiolyttere har budt ind med.

Ifølge Susie Skov var det en enstemmig dommerkomite bestående af hende selv, naturvejleder Esben Buch og natur- og kulturformidler ved Nordsøen Oceanarium, Kim Fogt, der til sidst valgte navnet Limbo efter at have modtaget mere end 170 forskellige bud fra radiolyttere og læsere.

– Navnet er friskt. Det signalerer, at der er godt gang i delfinen, som bringer stor glæde til store og små, når den danser i og over Limfjorden, siger Susie Skov.

I forbindelse med navngivningen af delfinen udloddede Nordjyske Medier også en præmie på to prøvedyk til vedkommende, som foreslog navnet. Og vinderen er Susanne Dahl Jørgensen.