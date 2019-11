Vinderne: Først genrejste de Svinkløv Badehotel - nu skal fynske arkitekter puste liv i Spritten

AALBORG:Det bliver et hold med Praksis Arkitekter i front, der skal udforme det stort anlagte artcenter på Spritten.

Det er netop blevet offentliggjort ved et arrangement på De Danske Spritfabrikkers gamle fabriksanlæg, hvor vinderprojektet er blevet præsenteret for de mange, der netop nu deltager i den skelsættende begivenhed.

Med dagens afgørelse er der nået en vigtig milepæl i indsatsen for at skabe nye funktioner i det bevaringsværdige bygningskompleks .

Praksis Arkitekter med hjemsted i fynske Troense og det øvrige hold vandt opgaven i konkurrence med et hold centreret om Bertelsen & Arkitekter ApS.

30 meter højt kunstværk

Opgaven består i at omdanne spritfabrikkens fredede værkstedsbygning og kedelhal til et internationalt kunstcenter centreret omkring et 30 meter højt kunstværk, ”Cloud City” udført af den argentinske kunstner Tomás Saraceno, der alene er prissat til i omegnen af 100 mio. kr., en anelse mindre end selve kunstcentret. Artcenter Spritten er en del af en større plan, som gør det historiske industriområde til en attraktiv ny bydel i Aalborg.

Praksis Arkitekter har sammen med Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue, VMB Arkitekter og Henry Jensen Rådgivende Ingeniører udformet et Artcenter og en plan for byrummet omkring den fredede industriarkitektur. Nybyggeriet er placeret ovenpå de fredede bygninger, hvilket er en ny og banebrydende idé i dansk sammenhæng.

Ændrer udtryk efter vejret

Saracenos værk bliver placeret i en slags skål-konstruktion i terrænet, som vil få det kumulussky-inspirerede værk til at ændre udtryk efter vejret. Det nye kunstcenter får et etageareal på cirka 3200 kvadratmeter – heraf cirka 1000 kvadratmeter nybyggeri.

Peter Spøer, bestyrelsesformand for Ejendomsfonden Artcenter Spritten og formand for dommerkomitéen, oplyser, at det er en enig komitée, der står bag valget af team Praksis.

Ikke set før i Danmark

- De har skabt en arkitektonisk løsning, der ikke er set før i forbindelse med fredede bygninger i Danmark. Mødet mellem terræn, industrikultur og Thomas Saracenos værk Cloud City er virkelig gennemtænkt,” siger han.

Mette Tony, medstifter af Praksis, betegner spritfabrikkerne som et fantastisk stykke industrihistorie, som altid vil være meget værdifuld for samtiden.

- Med Artcenter Spritten har vi både søgt at styrke kedelhallernes historiefortælling og skabe rammerne om et meget ambitiøst Artcenter. Det har været en spændende proces og en meget frugtbar dialog med Slots- og Kulturstyrelsen, siger hun.

Arkitekt på Svinkløv Badehotel

For nogle nordjyder, også uden for branchen vil Praksis Arkitekter måske lyde bekendt, idet arkitektfirmaet var hovedrådgiver på genopførelsen af Svinkløv Badehotel. Tidligere i år vandt firmaet blandt fremtrædende arkitekter konkurrencen om omdannelse af Ebeltofts gamle maltfabrik til kulturfabrik, et projekt med fællestræk med Aalborgs kommende artcenter. I Odense har Praksis tidligere skabt byrum og bygninger, der bygger bro mellem nyt og gammelt.

Bred interesse

Forud for dagens præsentation af det fremtidige artcenter er gået en lang proces, der blev indledt med, at cirka 25 firmaer fra branchen meldte sig som interesserede i at byde ind på opgaven. Fem rådgivergrupper blev prækvalificeret til at komme med forslag i en indledende runde. Tilbage i maj udpegede dommerkomitéen de to bedste bud på en løsning. I mellemtiden er forslagene, der udover artcentret også omfatter en helhedsplan for det omkringliggende byrum og selve havnefronten, blevet yderligere bearbejdet gennem en dialog med dommerkomitéen og dennes rådgivere.

De tre firmaer, hvis forslag ikke overlevede konkurrencens første face, er Schmidt Hammer Lassen Architects, norske Snøhætte og BIG Architects. Sidstnævnte har medvirket i udarbejdelsen af helhedsplanen for fabriksanlægget og også tegnet nybyggeri med boligeri området.

Kunstcenter på 3200 kvm

Det nye kunstcenter bliver på samlet 3200 kvadratmeter, hvoraf cirka 1000 kvadratmeter vil være nyopført.

Foreningen Realdania og Aalborg Kommune giver henholdsvis 80 og 25 mio. kr. til renovering og nybyggeri. Selve kunstværket til en pris på tæt ved samme beløb er finansieret af en stribe fonde samt private firmaer.

Den gamle spritfabrik er det største sammenhængende fredede industrianlæg i Danmark, men anlægget er mere end mursten og byrum, ifølge byens borgmester.

- Spritfabrikken er Aalborg i destilleret form og en historie med nyt potentiale. Jeg glæder mig til et internationalt Artcenter i byen, men også det helt nye byrum ved Limfjorden. Spritten er mere end kunstudstillinger og en stærk industrifortælling. Det er et helt nyt kreativt kvarter med store oplevelser for borgere og besøgende, siger Thomas Kastrup-Larsen, borgmester i Aalborg Kommune.