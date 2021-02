Vindmølle ødelagt af brand

GANDRUP:En vindmølle, der står ved en ejendom på Aalborgvej ved Gandrup blev onsdag morgen ødelagt af en brand i mølles nacelle - det "hus", der sidder bag vingerne og rummer akslen, gearkasse og generator.

Nordjyllands Beredskab blev tilkaldt til branden, efter adskillige bilister i morgentrafikken havde alarmeret om den brændende mølle.

- Vi stod her fra morgenstunden og kiggede op på en stor ildkugle - der var en god grund til, at flere trafikanter havde tænkt, at det må vi nok hellere ringe 1-1-2 og alarmere om. Hele den kasse, der sidder bag vingen, den brændte livligt, siger indsatsleder Bent Pedersen fra Nordjyllands Beredskab.

Brand i vindmølle på Aalborgvej ved Gandrup. Foto Lars Pauli

Kigge var så også så godt som det eneste, brandfolkene gjorde. En brændende vindmølle er det svært at gøre ret meget ved uden at løbe en stor risiko for personalets helbred, så den fik lov til at brænde ud af sig selv. Møllen var slået fra af sig selv og var bremset ned.

- Den stod rent faktisk stille med vingerne; det kan somme tider glipper, og så er der jo risiko for, at vingerne kan blive flået af. Den risiko var der ikke, og i den situation skal vi forholde os til, om der er noget brand, der spreder sig til omgivelserne - i forhold til vores mandskabs sikkerhed skal vi ikke have nogen op og forsøge at slukke den.

- Det er strategien, mandskabets sikkerhed går forud for en værdi, der allerede er gået tabt.

- Så det var egentlig en nem opgave. Vi observerede så lang tid, at der var åben ild, så vi ikke får nogen brand i naturen, og derefter kommer selskabet, der ejer den, og står for den videre nedtagning af møllen, slutter Bent Pedersen.