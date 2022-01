To bilister var under behandling efter trafikuheld

Nordjyllands Politi oplyser på Twitter, at der kort før kl. 7.30 skete et færdselsuheld på landevejen ved Sebbersund. To biler var involveret i uheldet, og der var to tilskadekomne bilister på stedet.

Der er nu igen åbnet helt op for trafikken på stedet.

Politiet oplyser, at uheldet skete, da den ene personbil overtrådte sin vigepligt ved udkørsel fra Brogade.

De to tilskadekomne er bragt til Aalborg Universitetshospital med lettere tilskadekomst.