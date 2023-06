Vis respekt for mindemærke

CYKELBRO:Som borger og bestyrelsesmedlem - repræsentant for Aalborg byråd - i 4. maj-kollegiets bestyrelse er jeg rystet over, at i forbindelse med den planlagte udflytning af Sygehus Nord til det nye supersygehus har Aalborg Kommine udarbejdet en helhedsplan for området, det betyder bl.a., at der skal laves en cykelbroer over jernbaneterrænet - og skæres tværs gennem 4. maj-kollegiets grund, hvor den ender ved Hasserisgade - en skændsel mod området og mod det historiske mindesmærke der blev skabt efter Anden Verdenskrig.

I maj 1945 har repræsentanter fra modstandsbevægelsen dannet en støttefond for frihedskampens ofre, stiftet under navnet "Frihedsfonden".

Der blev hurtigt indsamlet store pengebeløb ind og på dette tidspunkt var formålet med Frihedsfonden at hjælpe ofre samt pårørende til modstandsfolk, der enten var faldet, skadet eller arresteret under krigen.

I 1946 blev man enig om at rejse monumenter, som var i overensstemmelse med Frihedsfondens formål. Der blev opført ni 4. Maj-kollegier, der skulle tilgå unge mennesker - bl.a. fordi det var ungdommen, der havde båret frihedskampen, og i vedtægterne blev der lagt vægt på bl.a. solidaritet og fællesskab og beboerne skulle opfylde følgende krav:

"Unge af begge køn, der søger videregående uddannelse i mindst to år på et forud præciseret felt, kan opnå optagelse, huslejen skulle være lav, og der skulle indgå fuld forplejning både morgen og aften, derudover blev det et krav, at man som alumne på et 4. maj-kollegie kunne dokumentere, at man var efterkommer af medlemmer der medvirkede i modsanden under besættelsen.

- 4. maj-kollegiet er omkranset af erindringssteder, Aalborg Katedralskole - som under krigen inkluderede flere gymnasieelever fra sabotagegruppen "Churchill-Klubben) Den Almene Kirkegård (som indeholder flere fredede gravpladser for modstandsfolk og Mindelunden med mindeplader for 24 savnede aalborgensere samt den Jødiske kirkegård.

Kollegiet har en central historisk placering i bybilledet, og byrådet/Aalborg Kommune er nu i gang med at ødelægge historen og hele området.

Det bliver en skændsel for området, og det er manglende respekt for modstandsfolkene, der kæmpede bravt for Danmark, at ødelægge området, men en arkitektonisk cykelbro, der ikke giver mening, når man 40 meter fra vejbroen ad Vesterbro kan gå ind ad porten (tidligere indkørsel for rutebiler) eller 150 meter yderligere og nå til Gåsepigen, og opnå præcis det samme som ved at køre over en dum og helt unødvendig bro mellem kollegiet og Huset - som vil kræve, at du stopper op på Hasserisgade, drejer på tværs af trafikken og kører højt op på en bro, der er afskærmet til begge sider, for så at køre ned igen - en skændsel for Aalborg og for området og for alle, der har kæmpet for Danmark.

4. maj-kollegiet har 44 alumner, der står sammen i et fællesskab og har i alle årene haft kæmpe respekt for historien.