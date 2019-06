VisitAalborg: Vi har stort fokus på internationale turister

Læserbrev af Rasmus Jerver, direktør, VisitAalborg, som en reaktion på følgende artikel:

I en artikel i Nordjyske Stiftstidende i dag med overskriften ”Aalborg er endnu ikke klar til amerikanske turister” sidder man tilbage med det indtryk, at vi hos VisitAalborg ikke ønsker at udnytte det momentum, som Aalborgs placering på New York Times’ liste over de 52 mest attraktive steder at besøge har skabt. Ja, man kan måske endda få den tanke, at vi ikke ønsker amerikanske turister i vores vidunderlige by.

Intet kunne naturligvis være mere forkert. Vi ønsker om nogen flere turister til Aalborg og Nordjylland, og vi ønsker om nogen at tiltrække flere amerikanere. Det er en væsentlig del af byens ambitiøse turismestrategi at tiltrække flere internationale turister. Allerede i dag har vi det mest internationale turismemiljø blandt de største byer i Danmark uden for København, men det skal vi naturligvis ikke være tilfredse med. Vi skal tiltrække endnu flere turister – både fra Danmark, vores nabolande og ja – fra hele verden.

Krydstogtskibene er et godt eksempel. Her har vi de seneste år arbejdet målrettet på at markedsføre Aalborg som krydstogtdestination, og det er lykkes. Antallet af anløb er mangedoblet, og til næste år får vi ikke færre end 44 anløb. 60-70 procent af krydstogtgæsterne er amerikanere, og de giver os topkarakterer for at være autentiske og være os selv. Her kan man trække en direkte linje til Sebastian Modak fra New York Times, der blandt andet også roser os for at holde fast i det oprindelige og ægte.

Så selvfølgelig har vi noget at byde på også for amerikanere, og jeg skal være den første til at beklage, hvis vi har signaleret noget andet. Vi har et stort og professionelt erhverv i byen, som hver dag gør en kæmpe indsats for at levere en høj service og nogle gode produkter. Vores by er jo som alle andre byer gearet til de turister, der er flest af. Derfor skal vi overveje, hvad vi i fællesskab kan gøre for at blive endnu mere internationale og endnu mere klar til det stigende antal amerikanske, kinesiske og andre turister. Det gælder både sprog og information på eksempelvis engelsk og måske kinesisk, men det handler også om en tilpasning af produkterne. Nordmænd, svenskere og tyskere vil have noget andet end amerikanere og kinesere, og det er vigtigt at være bevidste om, når vi for alvor skal udnytte det positive momentum, som vi oplever i Aalborg i disse år.

Det er også vigtigt for mig at fremhæve, at vi er begunstiget af et stigende antal besøg fra udenlandske journalister i Aalborg – både fra nærtliggende og fjerntliggende lande. New York Times er større og mere betydningsfuldt end noget andet medie, der har besøgt Aalborg, og det skal vi naturligvis udnytte til at booste den positive tiltrækning endnu mere.

Under alle omstændigheder imødeser vi en fortsat god og konstruktiv debat om tiltrækning af endnu flere turister til Aalborg og Nordjylland. Det er vi mange, der hver dag kæmper for, og jeg vil endnu engang beklage, hvis vores udtalelser har kunnet misforstås.